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湯文亮：歐盟——勾心鬥角聯盟

【明報專訊】歐盟最近公開指摘香港政府，令到有很多人摸不着頭腦，有老友問歐盟是什麼組織，點解可以有權指摘香港，甚至要香港放了那些採取激烈行動示威者，原來香港仲有人唔知道什麼是歐盟，大家千祈唔好見笑，雖然英國是歐盟一分子，但很多英國人也不知道歐盟是什麼，否則，就唔會搞到要脫歐咁大件事。

我本來想話，歐盟原本是一個叫大西洋公約組織的軍事聯盟，對抗以前蘇聯為首的華沙公約組織，在蘇聯解體後，華沙公約組織名存實亡，不少華沙公約國家以及前蘇聯加盟共和國都已經加入了歐盟，本來這個組織可以在經濟上抗衡美國，但歐盟只不過是一個「勾心鬥角」的聯盟，在英國表決脫歐之後，更加無力抗衡美國，最多搵一個好似香港這樣小的地方來烚下。不過，我知道咁樣講，我朋友會覺得很悶，於是我話歐盟就好似笑傲江湖裏的五嶽劍派，話就話同氣連枝，其實是勾心鬥角，我這樣說老友立刻明白。

歐盟國家亦有與中國簽《逃犯互引協議》

歐盟叫香港撤回《逃犯條例》修訂，林鄭已經做咗，不過錯誤用了「壽終正寢」而不是用撤回，意思差不多，而事實上歐盟內亦有國家與中國設有《逃犯互引協議》，我唔知點解一定要香港撤回，今次林鄭可能心急了一些，但點都唔需要麻煩到歐盟，而歐盟再要求香港政府立刻釋放所有和平示威者以及不要作出起訴，這真是強人所難，香港政府今日答應，明日有更大型示威遊行，或者可以叫做祝捷會，就算演變成暴動，警方亦不敢或者無謂阻撓，香港很快就會進入無政府狀態，唔知道這是否歐盟最終目的，有人話唔需要太認真，今次發表指摘香港的是歐洲議會，不是歐盟，沒有什麼權力，任他們吹吓水，我明白，原來是二奶，大婆還未出聲，二奶咁多口，一定會被人窒，話口未完，中國政府立刻對歐洲議會作出反駁，但歐洲議會竟然冇人回應，廣東佬話齋，面是別人畀，架是自己丟，今次歐洲議會自己落自己面。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

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