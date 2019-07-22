曾淵滄：兵分多路 炒股不炒市

不過，中國官方則認為這是很好的增長率，是全世界最好的增長率，李克強更在這個時候再說中國不搞「大水漫灌」，這說明中國中央政府是胸有成竹地應對中美貿易戰，至今仍不必學習美國以泡沫來推動經濟，中國最高領導層沒有選舉的壓力，因此不搞印鈔票來製造經濟泡沫，中央相當滿足於目前的經濟增長率，這與美國不同，特朗普明年得面對選民，他想連任總統的唯一方法是努力地從現在開始為美國股市、經濟製造泡沫，他力逼聯儲局減息，本月底就是聯儲局議息之日子，美國股市已經為此而炒上，香港股市理應也得到支持，但是，李克強一再地說中國不搞「大水漫灌」也的確影響了中國內地股市的反應，從今年初開始的升市遇上了阻力。

美國減息對內地股市來說沒有刺激作用，也因此，近期美股一升再升，內地A股卻不升，內地股市表現差，也影響港股，影響恒生指數的表現。

中國不再「大水漫灌」 A股升市受阻

幸好，港股整體而言雖然阻力重重，但是市場已經習慣了，小股民集中力量玩炒股不炒市的遊戲。

炒股不炒市可兵分幾路。一路是炒新股、半新股，不妨盡可能申請新股，分散投機，機會也頗高，近期新股上市，一上市炒起的股份多過一上市就跌的股份，特別是集資額少的股份，「細細粒容易食」的炒風又再出現了，停止炒作相當一段日子的「莊家」又再出現了。

莊家重新蒲頭 炒新股勝算高

另一路是炒作基本因素佳的二線股，記住！只能選擇基本因素好的股份，也就是炒作後市盈率（P/E）仍然不高，股息率也相當高的股份，炒這類股至少不必擔心「炒爆」之後股價會狂跌， 以致永不翻生。

當然，主力大軍依然應該留守過去一年我多次提到的避險股，這包括港鐵（0066）、領展（0823）、中電（0002）、煤氣（0003）、恒地（0012）、港燈（2638）及友邦（1299）。

中電港鐵仍是理想避險股

避險股不可能永無危險，中電、港鐵這兩隻股份先後發盈警，中電發盈警後，股價調整，至今仍未能收復失地，港鐵股價剛剛創新高而面對盈警，很自然地也會面對壓力。不過，中電與港鐵的盈警，基本上是個別意想不到的理由引起的，是單一事件，理應不會重複出現，所以這兩隻股依然是理想的避險股。

大學教授

[曾淵滄 滄海明珠]