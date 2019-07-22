經濟
王弼 投資王道

投資策略

下一篇 上一篇

王弼：「過億」收租佬的煩惱

【明報專訊】上周本欄引述朋友如何於10年內以80萬元本金賺取6000萬元資產的例子，一些讀者回應，說非常羨慕，認為朋友是人生大贏家；另一些讀者則回應，覺得朋友只是一開二，不夠進取，反問為何不一開二、二開四、四開八、八開十六，他們眼見有人這樣做，獲取過億元資產。讀者必須留意，我說朋友獲得了6000萬元資產是事實，不過究竟這是否可被稱為成功，令人羨慕，王弼卻沒有評論。

至於近十年買樓一開二、二開四、四開八、八開十六的人，如果他們獲得的資產也不過只是「過億」，其實好不了朋友的6000萬元許多，我覺得朋友的6000萬元反倒賺得容易輕鬆。16間樓收租，價值也只得「過億」，一定不是貴重物業，跟師奶租客婆婆媽媽拗撬冷氣夠不夠凍要不要換，你以為唔煩？這種「過億」規模的包租公，如果想過品味生活，就一定要招聘一兩位員工處理收租瑣碎業務，不過香港失業率低，工資高，要請信得過的人處理租務不容易。最後，我見「過億」規模的一類包租公，許多要落手落腳自己做，一日跟眾多租客婆婆媽媽拗數，跟裝修師傅談判裝修費，身家確實有一點進帳，可是生活卻優雅不起來。

宜分散投資 否則通脹蠶食現金流

至於朋友擁有6000萬元資產，生活是否很好，我希望他除了這6000萬元資產外，最好還有自己的個人事業和其他類型的資產，不要像上述規模的包租公，只得租金收入。因為扣除他自住的一層樓，他其實只有一個物業收租，約5萬至6萬元，當這是他一半資產（3000萬元）的回報，年率計，扣除管理費、差餉和物業稅，兩厘不夠！我記得幾年前，說一些（重申，只是一些，不是全部）買樓的人，只有回報3厘半的大志，現在更下降到兩厘不夠（還未計利息支出）！帳面富貴，現金流在通脹蠶食下實質下跌，做這種「有錢人」也不容易！

最近跟一位律師朋友在中環High Tea，他說自從辣招以後，樓市已難有快錢搵。他說現在要賺快錢只得兩個途徑，一個是「啤殼」，一個是「放數」，不過前者難度愈來愈高，後者若無相關的專業知識，最好不要亂做，因為我聽過有人只不過因為錢多去學放數，債仔即變身劉備借荊州！

上周美股下跌，因為聯儲局出來澄清，市場預期月底減息半厘，實在太過進取。雖然跌幅不多，不過讀者留意，今次股市升浪主要是受市場預期聯儲局大幅減息帶動，半導體或貿易相關股份，前景其實比預期差，未來分析師有可能繼續調低盈利預測。至於王弼早前推介的煙草股Philip Morris（PM），調高了盈利預測，一周升了近一成。這隻股份早前跑輸大市，但勝在高息，有得守，有耐性者，終於守得雲開！

香港奧國經濟學院院長 fb.com/buytillsuspension

[王弼 投資王道]

上 / 下一篇新聞

和美售深圳婦兒科醫院 賀建奎金主接手 傳為基因編輯嬰兒「產地」 醫院曾發聲明否認
和美售深圳婦兒科醫院 賀建奎金主接手 傳為基因編輯嬰兒「產地」 醫院曾發聲明否認
「基因編輯嬰兒」違反倫理 震驚全球
「基因編輯嬰兒」違反倫理 震驚全球
正威連續多年列世界500強企業
正威連續多年列世界500強企業
國泰併購快運 旅遊業界：加價需時觀察
國泰併購快運 旅遊業界：加價需時觀察
陳茂波：中港新稅務協議 科研受惠
陳茂波：中港新稅務協議 科研受惠
天達馬文暢：看好內地經濟前景 外資料續流入A股
天達馬文暢：看好內地經濟前景 外資料續流入A股
霸菱擬加碼A股 增聘投研人員
霸菱擬加碼A股 增聘投研人員
霸菱方偉昌：招行攻消費銀行 似昔日恒生
霸菱方偉昌：招行攻消費銀行 似昔日恒生
天達馬文暢：內地金融改革 看好保險科網
天達馬文暢：內地金融改革 看好保險科網
雷軍等小米創辦人「隱身」方舟信託 稱不知股東增減持日期 業界：不合港披露方向
雷軍等小米創辦人「隱身」方舟信託 稱不知股東增減持日期 業界：不合港披露方向
會計界：CRS實施 富豪難靠離岸公司避稅
會計界：CRS實施 富豪難靠離岸公司避稅
大灣區拓母港 雲頂：更多旅客經港坐郵輪
大灣區拓母港 雲頂：更多旅客經港坐郵輪
羅兵咸：中小內銀信貸質素不會出大問題
羅兵咸：中小內銀信貸質素不會出大問題
市場化改革 貸款利率短期或升
市場化改革 貸款利率短期或升
白雲山澄清造假 國產「偉哥」去年賺近4億
白雲山澄清造假 國產「偉哥」去年賺近4億
葉創成：候低250天線吸新地
葉創成：候低250天線吸新地
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：看好內需Call蒙牛12922
金子：看好內需Call蒙牛12922
劉思明：內部回穩政策利好 太保強勢
劉思明：內部回穩政策利好 太保強勢
蔡金強：誰的玉石俱焚
蔡金強：誰的玉石俱焚
潘啓才：與洗米仔的一份奇緣
潘啓才：與洗米仔的一份奇緣
李聲揚：減息周期展開 留意香港電訊
李聲揚：減息周期展開 留意香港電訊
謝偉銓：限制多反應淡 工廈改裝政策應優化
謝偉銓：限制多反應淡 工廈改裝政策應優化
沈永年：珠海開放限購 樓巿即時轉活
沈永年：珠海開放限購 樓巿即時轉活
黃德几：友邦內地具增長動力 中線看95元
黃德几：友邦內地具增長動力 中線看95元
陳政生：中海物業股價強勢畢現
陳政生：中海物業股價強勢畢現
許繹彬：貿談困難重重 股市受壓
許繹彬：貿談困難重重 股市受壓
加強監管 反有利比特幣價 減少投機炒作 升浪有基本因素支持
加強監管 反有利比特幣價 減少投機炒作 升浪有基本因素支持
陸振輝：退休族常外遊宜購全年旅保
陸振輝：退休族常外遊宜購全年旅保
陳增濤：Château Chassagne-Montrachet 從古老到現代
陳增濤：Château Chassagne-Montrachet 從古老到現代
謝紹榮：貨幣隱憂造就黃金升勢
謝紹榮：貨幣隱憂造就黃金升勢
陸振球：窮不與富鬥 投資富人股
陸振球：窮不與富鬥 投資富人股
高志堅：投資最忌跟車太貼
高志堅：投資最忌跟車太貼
林少陽：逢低吸 待股市亢奮獲利
林少陽：逢低吸 待股市亢奮獲利
技術取勝：恒隆地產V形反彈
技術取勝：恒隆地產V形反彈
潘迪藍：港樓市只有調整不會大跌
潘迪藍：港樓市只有調整不會大跌
蘇沛豐：粵豐攻大灣區 高增長股之選
蘇沛豐：粵豐攻大灣區 高增長股之選
李順威：美料減息0.25厘 留意市場對業績反應
李順威：美料減息0.25厘 留意市場對業績反應
劉思明：水泥股穩健 海螺現價收集
劉思明：水泥股穩健 海螺現價收集
何啟聰：反手部署做淡 友邦Put 20451
何啟聰：反手部署做淡 友邦Put 20451
瑞銀亞洲：盤源多具優勢 港鐵Call 20937
瑞銀亞洲：盤源多具優勢 港鐵Call 20937
摩根大通亞洲：中移窄幅牛皮 吼界內證47012
摩根大通亞洲：中移窄幅牛皮 吼界內證47012
周顯：喪失啤殼功能 散戶反受害
周顯：喪失啤殼功能 散戶反受害
何國良：中港股估值較其他亞太地區吸引
何國良：中港股估值較其他亞太地區吸引
何濼生：中國債務比例首破 300% 沒什麼大不了
何濼生：中國債務比例首破 300% 沒什麼大不了
曾淵滄：兵分多路 炒股不炒市
曾淵滄：兵分多路 炒股不炒市
湯文亮：歐盟——勾心鬥角聯盟
湯文亮：歐盟——勾心鬥角聯盟
陳永傑：上半年港樓險勝港股
陳永傑：上半年港樓險勝港股
廖偉強：下半年樓市仍樂觀
廖偉強：下半年樓市仍樂觀
布少明：下半年樓價料升3%至5%
布少明：下半年樓價料升3%至5%
李志成：減息呼聲高 樓市見支持
李志成：減息呼聲高 樓市見支持
郭思治．推介股份：首長國際（0697）
郭思治．推介股份：首長國際（0697）
歐宸銘．推介股份：培力控股（1498）
歐宸銘．推介股份：培力控股（1498）
李嘉廉．推介股份：中國神華（1088）
李嘉廉．推介股份：中國神華（1088）
涂國彬．推介股份：港鐵（0066）
涂國彬．推介股份：港鐵（0066）
盧楚仁：全球女領袖走向 左右股匯
盧楚仁：全球女領袖走向 左右股匯
龐寶林：全球減息 看好新興債
龐寶林：全球減息 看好新興債
珀玥201呎叫租1.5萬 呎租高見75元 貴過市區納米樓 本季入伙3774伙
珀玥201呎叫租1.5萬 呎租高見75元 貴過市區納米樓 本季入伙3774伙
AVA55月租破萬 納米戶呎租65元
AVA55月租破萬 納米戶呎租65元
內地生1.9萬 合租叠茵庭3房
內地生1.9萬 合租叠茵庭3房
朗濤3日暫收逾千票 超額5.7倍
朗濤3日暫收逾千票 超額5.7倍
尚都首宗額印鬆綁 1房3年升三成
尚都首宗額印鬆綁 1房3年升三成
瑞安3.87億沽偉業街93號商廈
瑞安3.87億沽偉業街93號商廈
御半山II 開放式250呎起
御半山II 開放式250呎起
屯市價量齊升 實呎企穩1.5萬
屯市價量齊升 實呎企穩1.5萬
加息周期盡頭 吸高息債良機
加息周期盡頭 吸高息債良機
直接買債投資債券基金 投資理念大不同
直接買債投資債券基金 投資理念大不同