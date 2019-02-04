何濼生：中國債務比例首破 300% 沒什麼大不了

去年中國的總外債約為GDP的14.4%。這相對於美國的96.4%，可說不足掛齒。

如果我們不理外債，國內的總債務便是國內各「部門」互相借貸產生的數字。但阿甲借100萬元給阿乙，造成國家總債務多了100萬元的同時，阿甲亦多了100萬可收帳款，而這顯然是一種資產。如果外債沒有上升，但總債務卻升了，只不過說明債務市場活躍了，沒有什麼大不了。而事實上中國2018年的總外債比率比對上一年的14.5 %還有所下降。

經濟放緩 企債違約惡化

國家的總負債可分企業、家庭和政府三大塊。一般而言，政府發行的債券分別為企業和家庭所持有，而其中應以金融機構所佔為多，但其持有的部分亦會反映家庭在社保基金的利益。近年中央政府財政赤字趨升，但升幅輕微，仍在GDP的3%左右，並不見得有問題。比較有問題是企業負債。

有報道稱，去年企業的債務違約宗數破了紀錄，當中包括人民幣和美元欠款。而目前的經濟放緩更使危機惡化。據野村估計，2018年在岸人民幣債券違約總值達1596億元，較2017年多出4倍。

參考企業盈利的數據，大型企業盈利今年首5個月跌幅輕微，僅2.3%而已。有趣的是國企盈利倒退明顯達9.7%。相反，私營企業反錄得盈利上升6.6%。但41個行業中15個錄得倒退。

綜合而言，筆者的觀察是中國的債務問題集中在小部分的行業，並非常地區化（localized）。該等行業或因美國關稅增加和全球經濟放緩陷入困境。政府對這情况十分明白，並以減稅和財政支出增加，再輔以適度的放寬銀根刺激內部經濟。在這環境下，中國次季錄得6.2%的經濟增長，算是不錯。要記往，次季新加坡錄得年率3.4%的負增長。如果中國全年增長有6%以上，其債務問題仍屬集中在某些行業某些地區，不會構成重大危機。

珠海學院商學院院長

[何濼生 濼觀天下]