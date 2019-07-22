何國良：中港股估值較其他亞太地區吸引

【明報專訊】市場仍然是不上不落的格局，一如上周文章所言，市場正在考驗大家的耐性。這亦一再應驗假期氣氛主導了市場的交易。因為，當投資者發現在這個市况中不容易分一杯羹時，就不禁會想「倒不如放假去了」。這種自我實現（self-fulfilling）的循環促成了現時的格局，相信短時間仍不容易突破。上周剛好聯交所推出界內證（inline warrant）的新投資品種讓不同喜好的投資者有更多選擇。投資這類衍生工具產品的普羅投資者自然要注意相關風險，但起碼界內證提供了一個在平淡市况中讓投資者能有機會獲利的機會，也許適合現時市况。不過，也有好事之徒吃着花生說，每當這種新品推出，往往就是大市出現拐點之時，一種請君入甕之說。大家不妨看看後面市况之發展，會否因產品推出而出現更波動的市况。
在7月份，不少的研究報告都集中討論對下半年的展望。在市况苦無突破之際，也許分享這些觀點有助啓發大家的思維。
經濟下行反推高預測市盈率
在撇開影響市場氣氛的政治因素，策略師先從區內市場估值入手，看看市場有多少的預期已反映在股價上。首先，從市盈率的角度看，整體亞太市場在指數上雖然還沒有回到去年高位，但現時12.9倍的預期市盈率，跟去年高峰相差不遠。為什麼有這種現象呢？主要是因為分析師在今年以來，將他們樂觀的盈利預測往下調，以反映整體經濟下行壓力的情况，因而在指數變化不大的情况下，預測市盈率反而走高。
你可能會說，那亞太地區市場是否偏高呢？估值評估方法是可以採納不同的比較方法，除了可以跟市場自身的歷史範圍做比較之外，亦可以跟其他主要投資區域比較，看看相對投資價值。如果以亞太地區相對全球巿場的估值來看，亞太地區的估值仍處於平均以下。反過來說，其他市場的估值走高得更快。而且，如果以股息率來看，亞太地區超過2.5厘的水平仍有吸引力，關鍵是來年的派息能力，會否因預測盈利的下跌而受到影響。 因此，綜觀而言，亞太地區估值處於歷史平均水平，相對其他市場，存在其吸引力，但資金大舉流入機會亦不太充分。
至於今年餘下的市場投資機會，策略師利用他們專用的數學模型，分別利用市場估值，資金流向，市場風險的胃納，預期匯率走向，以至一些技術指標計算市場潛在機會。他們發現，市場在今年餘下的潛在上升空間只有2%。在眾多的亞太市場中，他們建議可以加大中港相關市場，當中主要原因來自於相對其他地區較吸引的市場估值，另外，在可能出現的新刺激經濟政策下，預測盈利下調的情况有望穩定下來，將有助提振投資氣氛。這兩點大家可會認同！