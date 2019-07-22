何國良：中港股估值較其他亞太地區吸引

在7月份，不少的研究報告都集中討論對下半年的展望。在市况苦無突破之際，也許分享這些觀點有助啓發大家的思維。

經濟下行反推高預測市盈率

在撇開影響市場氣氛的政治因素，策略師先從區內市場估值入手，看看市場有多少的預期已反映在股價上。首先，從市盈率的角度看，整體亞太市場在指數上雖然還沒有回到去年高位，但現時12.9倍的預期市盈率，跟去年高峰相差不遠。為什麼有這種現象呢？主要是因為分析師在今年以來，將他們樂觀的盈利預測往下調，以反映整體經濟下行壓力的情况，因而在指數變化不大的情况下，預測市盈率反而走高。

你可能會說，那亞太地區市場是否偏高呢？估值評估方法是可以採納不同的比較方法，除了可以跟市場自身的歷史範圍做比較之外，亦可以跟其他主要投資區域比較，看看相對投資價值。如果以亞太地區相對全球巿場的估值來看，亞太地區的估值仍處於平均以下。反過來說，其他市場的估值走高得更快。而且，如果以股息率來看，亞太地區超過2.5厘的水平仍有吸引力，關鍵是來年的派息能力，會否因預測盈利的下跌而受到影響。 因此，綜觀而言，亞太地區估值處於歷史平均水平，相對其他市場，存在其吸引力，但資金大舉流入機會亦不太充分。

至於今年餘下的市場投資機會，策略師利用他們專用的數學模型，分別利用市場估值，資金流向，市場風險的胃納，預期匯率走向，以至一些技術指標計算市場潛在機會。他們發現，市場在今年餘下的潛在上升空間只有2%。在眾多的亞太市場中，他們建議可以加大中港相關市場，當中主要原因來自於相對其他地區較吸引的市場估值，另外，在可能出現的新刺激經濟政策下，預測盈利下調的情况有望穩定下來，將有助提振投資氣氛。這兩點大家可會認同！

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[何國良 基金看世界]