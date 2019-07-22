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盧楚仁：全球女領袖走向 左右股匯

【明報專訊】不約而同，大家有留意最近國際新聞的話，都不難發現一些國家和地區的女性領袖，均出現仕途和健康上的不同逆轉，有些轉好亦有些轉壞，她們未來的路向亦對金融市場有一定影響，以下便是我對這些轉變的看法。

首先由本地講起，林鄭月娥上任之初，為了修補社會的撕裂，曾親自出席民主黨的活動並捐款支持，看得出當時她確實希望和不同黨派多加溝通，修補之前佔中所帶來的社會撕裂。但誰也想不到這位過去一帆風順的首任女特首，因為《逃犯條例》修訂風波落得如此下場。

抗爭未致股樓跌 遠不及六七暴動

有說使用武力抗爭的年輕人是「暴徒」和這些衝擊是「暴動」，若以1967年的真暴動來說，當時的真暴徒到處放計時炸彈，炸死不少警察和市民，亦因為這些是真暴動和真暴徒，故令到當時香港股市樓市以至經濟均陷入深淵。但反觀香港現時樓價屢創新高，股市亦沒有因此出現大跌，亦未見大量資金撤離香港。反過來說，若今次《逃犯條例》修訂通過，反過來可能令到股樓出現顯著調整。現在香港市民都在估領袖，看她會否辭職？若她辭職誰來代替？

今次香港的政治風暴當中，正正令到台灣的蔡英文民望鹹魚翻生，甚至有機會連任總統一職。現在台灣不同的民調亦出現不同的結果，但大多數都顯示蔡英文領先。《聯合早報》做的民調顯示，蔡英文支持度為36.3%、韓國瑜33.7%、柯文哲22.3%。若蔡英文連任，估計對台灣經濟沒有什麼大幫助，甚至乎會出現倒退，因為過去幾年已看得出蔡英文不是搞經濟的好領導。

歐洲方面，有兩位女領導人也即將落台。英國首相文翠珊在周三（7月24日）交棒給新的保守黨黨魁。如無意外，前外相約翰遜會成為繼任人。前首相卡梅倫因為承擔脫歐公投的後果而宣布辭職，由當時擔任內政大臣的文翠珊以大熱姿態勝出接替卡梅倫。原本文翠珊一直表現也相當不俗，但錯就錯在突然在2017年宣布提前大選，更錯的是拒絕電視台邀請辯論，給選民覺得非常傲慢，亦因此令選票大量流失，更失去了國會過半數的優勢，最後更加要和北愛民主統一黨組成聯合政府。

英新相周二揭曉 小心英鎊反高潮

自此之後文翠珊民望大跌，無論怎推動軟脫歐，最終都給國會否決，而最後也宣布辭職下台。但最糟糕的是，不是她下台便可解決關於脫歐問題。眾所周知，大熱繼任人約翰遜極大機會推動硬脫歐，不管在10月份最終是否有彎轉以避免硬脫歐，但估計約翰遜為了爭取更多談判籌碼，相信他一上台後會發表一些極為鷹派的硬脫歐言論，導致英鎊繼續受挫。不過值得一提，當明天（7月23日）宣布約翰遜成功當選的話，要小心英鎊可能會有平倉盤出現令匯價反高潮。

另一位女領袖、蘇格蘭民族黨黨魁施雅晴一直反對英國脫歐，而大多數蘇格蘭人一樣希望留歐，若英國成功脫歐，估計施雅晴會再發動蘇格蘭脫英公投。如無意外，這次公投蘇格蘭很大機會可以再次獨立成國，無疑是向英國的政經及金融市場投下另一枚核彈，令英鎊進一步暴跌。

大鴿派拉加德掌歐央行 料歐元受壓

同樣是歐洲重要的女領袖，德國總理默克爾的健康似乎出了問題，雖然她極力否認，但全世界都在電視畫面3次看到她全身顫抖的慘况，雖然她否認健康出了問題，並表示會做滿任期至2021年10月，然後不再連任。但只怕她健康情况惡化，不排除會提早下台休養身體。若不幸發生，德國以至歐洲失去這位精神領袖的話，加上英國硬脫歐的打擊和歐洲央行傾向採取寬鬆貨幣政策，甚至重啟量寬來應對當前歐洲的經濟困局，相信對歐元也是負面消息。

在歐洲央行方面，如無意外國際貨幣基金組織總裁拉加德將接任即將卸任的德拉吉，成為歐洲央行首位女行長，仕途更上一層樓，估計她上任後會比德拉吉更為鴿派和進取，用更寬鬆的貨幣政策來刺激經濟，相信在這形勢下，歐元進一步貶值是大勢所趨。

資深外匯及商品獨立分析師

[盧楚仁 金匯商情]

相關字詞﹕拉加德 歐元 默克爾 英鎊 施雅晴 約翰遜 脫歐 文翠珊 蔡英文 林鄭月娥

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