龐寶林：全球減息 看好新興債

5月以來，已經有馬來西亞、新西蘭、菲律賓、澳洲、印度等央行通過減息來維持貨幣寬鬆。澳洲央行又在7月貨幣政策會議宣布再次減息至1厘的歷史低點。此外，上周五在短短一天內，有3個國家相繼宣布減息，其中韓國是3年來首次，將基準利率調低0.25厘至1.5厘，僅僅比歷史低位高出0.25厘，在此之後印尼央行也宣布減息0.25厘，隨後烏克蘭央行也宣布減息，隔夜南非央行也宣布減息。

美債收益率倒掛仍嚴重

全球陷入減息大潮，加上此前聯儲局主席鮑威爾的言論，本月底聯儲局減息可以說是板上釘釘。從2019年第二季度與上半年債券整體表現來看，新興市場債券的表現可圈可點，不僅收復2018年失地，且仍有進帳，在全球減息潮中，投資者可以考慮部分投資組合分散至新興市場債券中以追求高收益。

在全球貿易不確定性上升，全球經濟放緩且各國央行紛紛拿出寬鬆的貨幣政策的武器及聯儲局減息預期不斷上升的背景下，美國國債收益率今年以來不斷下行，10年期美國國債收益率在6月一度跌破2厘，但在美國公布6月核心零售數據強勁後，緩解了對美國經濟的擔憂，使得美債收益率全線上漲。

但美債收益率倒掛現象仍然嚴重，從5月中期倒掛現象開始已經持續近兩個月，所以從政策角度來看，減息是目前比較有效而且短期內對市場產生副作用最小的辦法。一旦聯儲局7月底的議息會議決定減息，那麼倒掛現象預計會逐漸修復，短期內美債長短利率會反彈，短期利率繼續向下，但長期看長短利率仍有下行壓力。歷史上來看，如果倒掛現象維持2至3個月，那麼就意味着美國經濟很可能在一至兩年後陷入衰退。

此外，根據TIC報告，中國5月持有的美債數量按月減少29億美元至1.11萬億美元，連續3個月減持且目前中國持有美債的數量也創下2017年5月以來新低。總體而言，海外持有美國國債數量創下新高，增加至6.54萬億美元。

海外官方機構連續9個月減美債

雖然美國國債整體上看獲得了相對大幅的增持，但不少投資者擔憂美國的債務經濟模式難以持續，據統計，包括央行、外匯儲備管理機構在內的海外官方機構已經連續9個月減持美債，持續時間都是有記錄以來最久的。此外，據預測美國的政府資金很可能在9月國會復會前就已經耗盡，若7月未能提高聯邦政府財務上限，聯邦政府財務將達到上限，意味美國政府可能再次面臨停擺。

（本文意見只供參考，東驥基金及東驥基金管理的基金組合，有可能持有文中提及的基金）

東驥基金管理董事總經理

[龐寶林 債市情報]