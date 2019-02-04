摩根大通亞洲：中移窄幅牛皮 吼界內證47012

【明報專訊】聯儲局兩名主要官員支持盡快減息，市場對美國月底大幅減息半厘的預期升溫，港股上周五升逾300點，重上100天線。恒指熊證收回價介乎28700點至28799點的重貨區已被收回，下一個較重貨水平為29000點大關，相對期指928張，牛證重貨區則處於27700點至27799點，相對期指約959張。友邦(1299)上日再創上市新高，並以全日最高位收市，成為升市火車頭。如投資者欲部署追貨，可注意友邦購20633，行使價91.91元，實際槓桿約12.6倍，最後交易日2019年9月30日。
中移動(0941)6月上客量加快，股價企穩於70元水平。市場早前擔心內地加快推進5G或令電訊商成本壓力增加，中移動曾下試68元低位，惟近日股價走勢已見回穩，自第二季起於68元至80元的區間上落。如投資者認為中移動中線仍會維持窄幅牛皮走勢，可留意中移界內證47012，上下限區間為65至80元，以上日收市價及明年1月底到期時中移動結算價屬界內計，潛在回報率達19%。
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