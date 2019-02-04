摩根大通亞洲：中移窄幅牛皮 吼界內證47012

中移動(0941)6月上客量加快，股價企穩於70元水平。市場早前擔心內地加快推進5G或令電訊商成本壓力增加，中移動曾下試68元低位，惟近日股價走勢已見回穩，自第二季起於68元至80元的區間上落。如投資者認為中移動中線仍會維持窄幅牛皮走勢，可留意中移界內證47012，上下限區間為65至80元，以上日收市價及明年1月底到期時中移動結算價屬界內計，潛在回報率達19%。

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