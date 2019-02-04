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瑞銀亞洲：盤源多具優勢 港鐵Call 20937

【明報專訊】港鐵（0066）連日創新高，至55.75元水平，不過上周四公布盈警，主要因為繼續推進沙中線項目，需要支付紅磡站擴建部份以及分階段啟用屯馬線的費用，撥備20億元。消息一出股價上周五受挫，最低見53.65元，下跌3.6%。現時港鐵的10天線位於54.3元的位置，投資者可留意股價能否守在此水平之上。事實上港鐵的升浪自6月初開始，至高位55.75元，已累計升超過16%，大幅跑贏同期恒指的走勢。如投資者看淡港鐵，可留意港鐵公司認沽20954，行使價46.41元，19年12月到期，有效槓桿約9.3倍。

另外，不少投資者關注的不是港鐵的鐵路生意，而是其在本地地產的業務，未來數年港鐵為最多現樓供應的地產商，市場供應仍然短缺，港鐵的地產業務或可看高一線。如投資者看好港鐵，可留意港鐵公司認購20937，行使價58.93元，19年12月到期，有效槓桿約12.倍。

（本產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約,投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或游說。瑞銀為結構性產品的發行商，瑞銀及其集團成員、其聯屬公司及董事及僱員可能持有本資料所述證券之權益（作為主事人或其他）。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時 (i) N類牛熊證投資者將不獲發任何金額;而(ii) R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。© UBS 2017 。版權所有。）

[瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部]

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