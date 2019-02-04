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何啟聰：反手部署做淡 友邦Put 20451

【明報專訊】友邦（1299）破頂，追貨資金不多；反而更多投資者選擇反手作淡倉部署，觀望出現技術性回吐的機會。看淡可考慮友邦認沽證20451，行使價79.95元，19年11月到期，實際槓桿約9.9倍。相反如預期升勢持續，可考慮友邦認購證20409，行使價98.05元，19年10月到期，實際槓桿約15.7倍。小米（1810）周五止跌回穩，高位曾升逾2%至9.2元，但略見反彈已見沽壓重現，收市僅升約1%。市場關注同股不同權股份會否在7月如期納入港股通內，以及小米會否再回購，向上觀望重上10天線約9.35元，支持參考歷史低位8.91元。看好可考慮小米認購證19171，行使價9.51元，19年12月到期，實際槓桿約6.1倍。或小米牛證64452，收回價8.38元，行使價7.98元，槓桿比率約7.3倍。（本結構產品並無抵押品）

（免責聲明：筆者為瑞士信貸(香港)有限公司的代表 ，並身為證監會持牌人，並無持有相關上市公司的任何財務權益。本文內容僅供參考，並不構成要約、建議或促使任何人士提呈買賣或認購任何證券。結構性產品價格可急升或急跌，投資者或會蒙受全盤損失。本產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。有關恒生指數或恒生中國企業指數的免責聲明，請參閱上市文件。過往表現並不反映將來表現。投資前，投資者應瞭解風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。瑞信之聯屬公司為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者。本文任何內容概不構成投資、法律、會計或稅務意見、並無聲明任何投資或策略適合或符合閣下的個別情況。結構性產品交投量並不是結構性產品表現的指標，投資者不應僅依賴交投量歷史高位數據以釐定結構性產品日後的表現。）

瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

[何啟聰]

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