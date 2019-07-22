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劉思明：水泥股穩健 海螺現價收集

【明報專訊】恒指裂口低開後下試28100點附近回升，上升至28634點回軟打回原形，周五發力高開，高見28809點，收報28765點，全周升293點或1.03%；國指升1.12%。周五大市成交增至676億元，仍低於60天平均成交。

據《明報》港股數據庫，周五升跌比率76比24，升逾3%佔上升股份不足一成，跌逾3%佔下跌股份一成多，陽燭對陰燭為54比46，周五大市普遍跟恒指上漲，但買盤動力弱且積極程度一般。大市經過7月上旬下跌為主後，近8日有5日升多跌少，每日升逾3%佔最多約一成，反映市况偏好但動力不足。全周計，升跌比60比40，不少股份跟不上升勢。

寬度擴闊 支持恒指挑戰高位

恒指上周升破28600點，升至月初調整後最高位，並且再度高企於100天線上收市，短線走勢改善，有機會挑戰兩萬九或以上水平。趨勢寬度方面，恒指國指成分股高於20天線比例或高於50天線比例在6、7月跌至約四成有支持回升，大市中線向好有基礎，上周高於50天線比創4月中以來最高位，向好寬度擴闊支持恒指挑戰高位。

九行業跌 農業醫藥家品向好

本報數據庫追蹤的30個行業，有三成下跌，燃氣供應、原材料跌約2%，其次本地零售服務跌約1%，表現較差。上升行業有約一半升逾1.5%，跑贏恒指國指，農業及水務升逾6%，醫藥保健、家居用品升3%、4%，但個別行業升勢由個別股份帶動，如豬肉股雨潤(1068)中糧肉食(1610)升五成及兩成，拉動農業急升。

醫藥保健、科技器材、工業製品、汽車相關、紡織及服飾各有一半或以上股份升逾2%，行業升約2%以上；近期或上周提及相關股份中生製藥（1177）、丘鈦（1478）、中聯重科（1157）、華晨（1114）、安踏（2020）保持強勢。博彩及消閒升約1%整體表現不算突出，但行業有約一半股份升逾2%，早前談及的新濠（0200）、銀娛（0027）強勢不變，但要補充，新濠升穿20元後企穩，向上突破逐漸明朗，後市有望挑戰23元水平，離場位可以推高至20元。

貨幣寬鬆 資源股受追捧

國際貨幣環境變得寬鬆，資源股受到追捧，除了金礦股受惠金價攀升，水泥股是基本面較穩健的一個行業。據統計今年上半年內地水泥行業的利潤按年增兩成，海螺（0914）今年首季盈利增長近三成，預計上半年可以保持雙位數增長，支持股價表現。走勢上，海螺近個多月在50天線約47元上整固，一旦轉強將有望嘗試突破50元阻力，可以在現水平收集。

[劉思明 數據尋寶]

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