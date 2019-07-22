劉思明：內部回穩政策利好 太保強勢

中美貿易談判存暗湧，但投資市場免疫力提高，反應的敏感度大幅降低。反而，央行的舉措更受關注，上周韓國、印尼央行宣布減息，韓國央行的決定令人意外，歐洲央行將於本周議息，料會釋出訊息，為9月減息鋪路。重頭戲是月底聯儲局舉行議息會議，很大機會減息，但焦點是憧憬將大幅減息0.5厘。

不過，近期美國公布的經濟數據轉弱但相對穩健，對於聯儲局會否先天下之憂而作出迅速、有力的行動，實在有保留。上周投資市場借美國零售銷售好過預期，削弱聯儲局減息空間的消息，出現調整。倘若本周股市借減息的消息推高，則要慎防下周聯儲局不如預期鴿派，會觸發股市回吐。

內地藥品「帶量採購」政策推行或較市場預期溫和；內地上月社會消費品零售理想，尤其汽車消費急增，而工業增加值增速以至全國固定資產投資均好過市場預期，刺激醫藥、汽車、基建、工程機械等受捧。此外，中期或季度業績臨近，盈喜成為個股催化劑，中聯重科（1157）、復旦張江（1349）、九興（1836）、中遠海能（1138）上周明顯做好。

稅務優惠政策 拉升上半年盈利

內險股平保（2318）多元化及龍頭地位，業績穩健，股價持續跑贏同業及大市，該屬長期核心持有股份。然而，若要追求短線超額回報，則要留意股價動力及催化劑。前周提到的財險（2328）受惠監管加強緩和行業過度競爭，降稅及非車險業務快速增長，利好股價；該股上周再升逾半成跑贏同業。太保（2601）有愈戰愈勇趨勢，可以留意。

內地5月底宣布推出對保險企業的稅務政策優惠，除了即時減輕險企的稅務負擔，去年多繳的稅款有機會在今年上半年稅款扣減，對上半年的盈利有極大拉升作用，其中財險、太保等去年有效稅率較高的險企料更能受惠。

此外，上半年行業的增速總體平穩，平保、新華保險（1336）的原保費收入呈高單位數增長，太保、中壽分別中高、中單位數增長。雖然內地股市首季大漲後回落，第二季從高位回落後喘穩，而上半年計，上證50、滬深300累升近三成，加上債市及長息平穩，預計上半年投資收益對業績會有正面作用。

整固後中線挑戰36元

太保今年首季新單保費倒退，壽險業務先後有管理層變動，導致股價跟不上同業升勢或回調幅較大；隨着第二季新業務顯著增長，人事明朗化，料可逐步修復估值。股價方面，太保呈現強勢，連升8日，上周累升近半年，表現僅次於財險。走勢上，太保上周升穿31.5元重要阻力，短線面對今年高位約34元或有沽壓，整固後中線仍可挑戰36元高位。

[張兆聰 還看今朝]