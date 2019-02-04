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金子：看好內需Call蒙牛12922

【明報專訊】市場憧憬美國減息刺激經濟，加上大型科技股業績理想，港股回升並回補月初裂口，藍籌股以科技、濠賭及中資金融較強。上周四恒指好倉有超過3100萬元淨流入，僅次騰訊（0700）位居第二，淡倉則有超過6100萬元流出。短線部署炒上落，可留意近29000點較重要的橫行區阻力。

走勢上，恒指過去數周一直於28000至29000點水平上落，連帶引伸波幅亦持續處於今年較低位置，若擔心波幅有機會橫行一段時間，可參考不太受波幅因素影響的牛熊證。匯豐衍生工具部提供數據，由於整體市況的波動性保持低企，恒指波幅指數再次於今年低位徘徊，跟前兩周一樣於14至16區間上落。上周五成交金額亦見反彈，成交為676億元。恒指熊證重貨區位於28700及29000點，牛證重貨區位於28000及27700點。

由於貿易戰不明朗，中國有機會推出刺激經濟措施，內需行業較獲看好，其中可以留意蒙牛（2319）。大和資本發表研究報告，預期蒙牛在出售石家莊君樂寶乳業51%股權後，經營利潤率增加將可抵消因出售君樂寶所減少的收入，予蒙牛「買入」評級，目標價36.6元。走勢上，蒙牛在10天線、20天線及50天線之上，若投資者看好蒙牛前景，可以留意其購證（12922）。

[金子 窩輪攻略]

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