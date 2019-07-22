蘇沛豐：粵豐攻大灣區 高增長股之選

公用股通常穩陣有餘，增長偏低。如想有較高增長潛力，可考慮市值僅100億元的粵豐環保(1381)。粵豐環保2014年底上市，專注於垃圾焚燒發電廠的建設、管理及營運，地區以廣東省為主，長遠具粵港澳大灣區概念。截至今年3月25日，公司總共有22個項目營運中、已簽訂、已公布或有管理協議。去年有一半收入來自BOT(建設—擁有—移交)項目的建設收入，另一半來自售電及垃圾處理費收入。若按毛利劃分，售電及垃圾處理營運佔近七成。

處高增長期 負債比率穩健

公司盈利處於高增長期，2017及2018年每股盈利分別升21%及28%。公司今年有多個新項目及收購，包括上周公布獲授韶關垃圾焚燒發電廠PPP(公私合作)項目、6月收購東莞環保熱電項目、5月獲雲南垃圾焚燒電廠PPP項目、3月收購四川垃圾發電廠、1月獲授河北保定市垃圾焚燒發電廠PPP項目等，相信可繼續推動盈利增長。

電力股一般有較高負債，這方面粵豐環保尚算穩健。截至去年底，淨負債比率53%。歷史市盈率13.3倍，考慮到盈利能見度較高及有較高增長，不算貴。股息率則偏低，僅1.1厘，這對一間處於高增長期、積極擴展業務的公司來說可以理解。

股價走勢上，粵豐過去一年反覆下跌，但近月形成「頭肩底」利好形態，上周四以大陽燭升穿頸線；現價買入，量度目標4.5元，3.8元止蝕。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

招銀國際研究部策略師

[蘇沛豐 焦點股]