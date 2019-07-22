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林少陽：逢低吸 待股市亢奮獲利

【明報專訊】自月初以來，中港股市表現似弱實強，指數處於休養生息期，而個別股份表現，則各自各精彩。周五在預期今個月美國減息可能加碼至半厘的消息帶動下，急升逾300點突破近期悶局，惟周五成交不足700億元，兼且市寬不足（近半升幅來自3隻重磅成分股），加上周五晚美股受制近期高位回落，預期港股本周初繼續打底，但在全球新一輪加碼量寬之下，個人傾向大市最終將突破向上，因此策略上仍然是逢低收集，待市場過度興奮大舉突破向上時酌量減磅獲利。

近年做投資決定愈來愈艱難，假如投資者只將目光集中於實體經濟的表現，應不難得出市道不景，前景一片灰暗的結論。本港的百行百業，早已被全球最貴的經營成本（租金及工資）壓得透不過氣，最近的連串反政府活動，頂多只能算是壓斷駱駝的最後一根小小稻草而已。整個經濟，就只得房地產一市獨大。

國內市場，情况稍微較本港好一點，樓價雖貴，但由於中國幅員遼闊，收租物業沒壟斷優勢，個別城市甚至常有供過於求現象。國內工資近年爬升速度極快，惟由於市場夠大，生意一旦升至臨界質量(critical mass)規模以上，利潤便呈爆發性增長。

過去十多年來，國內的白馬股，大多在上述的情况之下誕生。早已成為市場共識的電商、社交媒體、白色家電、中國白酒、調味料及醫護等行業，雖然時有政策干擾，惟中長線發展趨勢未變。至於大市氣氛，更加只能暫時壓抑行業的估值於一時，對整體大局，影響更是微乎其微。投資者最大的風險，主要在於短期之內可能付出太過高昂的價格，買入個別股份。

具上升空間股 現價買未算遲

上述多個行業龍頭，年初至今大多已累積不小升幅，一旦遇上逆風，遲來者可能要先吃眼前虧。反之，個別可能出現行業見底回升的股份，即使年初至今累計升幅可能亦不小，但只要讓盈利起飛的跑道(runway)夠長的話，現價買入可能仍未算遲。

上周吸引本欄注意的是公布了稍優於預期業績的維達國際(3331)。集團主要生產生活用紙，過去兩年備受原料成本持續高企打擊，下游生產商利潤持續受壓，個別規模較小型廠商，更逐步被擠出市場。自去年下半年開始，原料成本開始見頂回落，而近兩年利潤壓縮，減低了中小型商擴產的誘因，令行業集中度提高，對行業領導者有利。

目前，國內四大生活用紙商的市場佔有率不足40%，維達市佔率略低於10%，行業內居於前三位置。更有興趣的是，近年市佔率爬升得最快的老四中順潔柔(深：002511)，即使在經營異常困難的2017及2018年，營業額及盈利仍能保持每年20%至30%的增長速度，相對維達每年的收入增長只得10%至12%，盈利更是連續兩年停滯不前。如無意外，假如維達預期下半年盈利將重拾升軌的話，則中順潔柔今年下半年的盈利增長速度，更加可能會放甩對手，絕塵而去。

（筆者客戶持有中順潔柔股份）

以立投資董事總經理 Vincent@vlasset.com

[林少陽 細味投資]

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