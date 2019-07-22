陸振球：窮不與富鬥 投資富人股

根據彭博億萬富豪指數，名牌LVMH集團主席兼行政總裁阿爾諾（Bernard Arnault）的財富突破千億美元，超越微軟創辦人蓋茨（Bill Gates），取代其成為全球第二大富豪。大家應知道，LVMH集團除擁有如Louis Vuitton、Christian Dior、Celine等時裝或手袋名牌，也擁有如Bulgari等鐘表珠寶品牌，以及軒尼詩干邑及其他高檔酒類產品，賺的都是富人錢。

一般人未必可消費得起LVMH的產品，卻可以投資該公司的股票，事實上，LVMH的股價過去10年升了約9倍多（圖1），最新報約385歐元，有朋友說笑，指情人節向女友或太太送售價以萬元計的LV名牌手袋，不如送她們LVMH的股票！

在巴黎上巿的LVMH或許離香港太遠，但如要投資「富人」概念股，香港投資者也可考慮港人可參與買賣的內地A股股王貴州茅台（滬：600519）。茅台酒最貴的天輪茅台，據稱每公升價格可高達20萬元人民幣，自然非一般人可喝得起，而貴州茅台早前股價曾升破1000元人民幣（圖2），巿值曾高達1.256萬億元人民幣，厲害不厲害？

經濟轉差 買快餐股對冲

當然，投資可以各適其適，也有特別喜歡經濟轉差時，收入較低階層更喜歡幫襯的快餐股，而近半年大家樂（0341）的股價也自低位升了約一半，如果香港經濟因近期亂局而轉差，可能大家樂會是受惠股？

[陸振球 投資超限戰]