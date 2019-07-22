謝紹榮：貨幣隱憂造就黃金升勢

上回提到美國掀起全球貿易戰，醉翁之意不在酒，只在乎捍衛所謂「美元本位制」，這獨步單方的掠奪武器。自上世紀1970年代美國放棄了金本位制度，「石油美元」便成為替代方案，而石油美元得以催生，全靠當年沙特阿拉伯同意向外國出口石油時，只接受美元結算。由於沙特阿拉伯是石油輸出國家組織（OPEC）老大，而石油又是全世界最重要原材料，美元和美債因此便成為了各國主要儲備。

既然美元成為了全世界貨幣的中心點，所以無論是美國政府發行國債量，抑或是聯儲局議息結果，都會牽動其他國家貨幣兌換美元的匯率，間接影響全球貿易平衡和各國美元儲備的內含價值。特別是過去10年，各大國飽受美國量寬所帶來的負面影響後，其他國家因應情勢實施相應貨幣政策，實屬無可厚非。平心而論，美國不時指控別國操控貨幣，確實有賊喊捉賊之嫌。

不過，筆者不能排除美元本位制未來將有全新版本出台，皆因從早前英、法、德三國擬以「支援貿易兌匯工具」（INSTEX）繞過美國對伊朗之制裁，以至在OPEC鬧得沸沸揚揚的「反對壟斷石油生產及出口案」的（NOPEC）爭議，以及近期facebook研發加密貨幣Libra。這些事件都在暗示，作為美元本位制軸心的「石油美元」，並不是牢不可破，又或者美國正在盤算取締石油美元之計劃。

多國挑戰美元貿易領導地位

姑勿論日後美元能否繼續主導全球貿易，但愈來愈多人已看穿鈔票只是一張政府發行的「無息及無抵押債券」，一旦市民對現行發鈔制度失去信心，其殺傷力必定較2008年金融海嘯巨大得多。觀乎近期黃金價格重拾升軌，創6年新高，似乎不少人已意識到單是持有金融資產並非萬全之策。

跨國保險集團 前亞洲區投資管理總監 《食腦本食過世》作者

[謝紹榮 老海鮮周記]