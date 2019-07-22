陳增濤：Château Chassagne-Montrachet 從古老到現代

現今的古堡可以追溯到十一世紀修道院修士種植葡萄的舊事。寫《紅與黑》的法國小說家Stendhal曾經十分驚訝這個毫不起眼的小山崗，竟然能種植出釀造如此出類拔萃干白的霞多麗。這些悠久的歷史和Francine Picard家族只是從她祖父在1952年才開始在當地做紅酒生意的短淺歷史有點格格不入。據說她祖父買下兩公頃的葡萄園，她父親年輕的時候還踏着小三輪車送貨，今天的酒莊已經蛻變成是擁有135公頃葡萄園的勃艮大酒莊了。而且其中的35公頃在勃艮第的博丘，尤其是Chassagne-Montrachet法定產區。Chassagne-Montrachet古堡在1997年買下來的時候已經是破爛不堪，經過了長期的重修，今天已經是除了現代化的釀酒設備和高雅旅舍外，還承辦企業會議及豪華婚宴。

與一般的勃艮第酒莊不一樣，Château de Chassagne-Montrachet更像波爾多左岸的列級酒莊，已經從古老的作坊式的經營過渡到現代企業化的管理。參觀酒莊可以存放1000個橡木桶的地下酒窖，就加深了這個感覺。更不要說紅酒瓶上的標籤，沒有古堡的名字，而是似乎是商標的《Au Pied du Mont Chauve》。光是看到酒標，就有勃艮第從古老走向現代的感覺。

不要以為Chassagne-Montrachet只釀造干白。這款2014年的Chassagne-Montrachet村酒干紅忠誠的展現了Chassagne-Montrachet干紅的特點。鮮紅的黑品諾酒袍，紅果尤其是紅櫻桃和草莓芳香，單寧賦予一定程度的結構清新口感。顯而易見，酒莊要打造的是一款好酒，而不是代表釀酒師性格的酒。

中美關係惡化超預期 股市擔憂

其實，沒有人對於中美會在日本大阪G20峰會上會有突破性的貿易談判進展抱有希望，但兩星期後中美關係全方位惡化卻是意外。特朗普在推特張大口說「習大大不再好像我以前這麼親密的朋友」並非無的放矢。無法知道到底特朗普和習大大在閉門的會談中互相承諾了什麼，似乎事後並沒有兌現，以至有迹象顯示，中美之間的互信正快速地一去不返，令股市擔憂。而恰恰華爾街股市如果震盪，卻是中南海所樂見的。

投資及品酒專家 / Délifrance創辦人

[陳增濤 品酒論投資]