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陳增濤：Château Chassagne-Montrachet 從古老到現代

【明報專訊】在一個人口不到400人的Chassagne-Montrachet的勃艮第小村莊，如果沒有和Montrachet拉上關係，怎麼也想不到這裏出產的干白最近出現在英女王伊利沙伯二世招待美國總統特朗普的國宴。小村莊名字的一半是Montrachet，一個聞名於世的頂級干白葡萄園，因而Francine Picard——這座Château de Chassagne-Montrachet的古堡女主人，在她充滿設計色彩的酒標上用了《Au Pied du Mont Chauve》，從古老法語Mont Rachaz的變化而來，意思是「在這光禿禿小山的山腳」。

現今的古堡可以追溯到十一世紀修道院修士種植葡萄的舊事。寫《紅與黑》的法國小說家Stendhal曾經十分驚訝這個毫不起眼的小山崗，竟然能種植出釀造如此出類拔萃干白的霞多麗。這些悠久的歷史和Francine Picard家族只是從她祖父在1952年才開始在當地做紅酒生意的短淺歷史有點格格不入。據說她祖父買下兩公頃的葡萄園，她父親年輕的時候還踏着小三輪車送貨，今天的酒莊已經蛻變成是擁有135公頃葡萄園的勃艮大酒莊了。而且其中的35公頃在勃艮第的博丘，尤其是Chassagne-Montrachet法定產區。Chassagne-Montrachet古堡在1997年買下來的時候已經是破爛不堪，經過了長期的重修，今天已經是除了現代化的釀酒設備和高雅旅舍外，還承辦企業會議及豪華婚宴。

與一般的勃艮第酒莊不一樣，Château de Chassagne-Montrachet更像波爾多左岸的列級酒莊，已經從古老的作坊式的經營過渡到現代企業化的管理。參觀酒莊可以存放1000個橡木桶的地下酒窖，就加深了這個感覺。更不要說紅酒瓶上的標籤，沒有古堡的名字，而是似乎是商標的《Au Pied du Mont Chauve》。光是看到酒標，就有勃艮第從古老走向現代的感覺。

不要以為Chassagne-Montrachet只釀造干白。這款2014年的Chassagne-Montrachet村酒干紅忠誠的展現了Chassagne-Montrachet干紅的特點。鮮紅的黑品諾酒袍，紅果尤其是紅櫻桃和草莓芳香，單寧賦予一定程度的結構清新口感。顯而易見，酒莊要打造的是一款好酒，而不是代表釀酒師性格的酒。

中美關係惡化超預期 股市擔憂

其實，沒有人對於中美會在日本大阪G20峰會上會有突破性的貿易談判進展抱有希望，但兩星期後中美關係全方位惡化卻是意外。特朗普在推特張大口說「習大大不再好像我以前這麼親密的朋友」並非無的放矢。無法知道到底特朗普和習大大在閉門的會談中互相承諾了什麼，似乎事後並沒有兌現，以至有迹象顯示，中美之間的互信正快速地一去不返，令股市擔憂。而恰恰華爾街股市如果震盪，卻是中南海所樂見的。

投資及品酒專家 / Délifrance創辦人

[陳增濤 品酒論投資]

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