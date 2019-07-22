加強監管 反有利比特幣價 減少投機炒作 升浪有基本因素支持

明報記者 王俊騏

雖然比特幣近期轉強，但波幅大的特徵難改，而且可謂成敗也在Libra身上。fb宣布推出Libra初期帶動幣價急升，隨上周美國國會等各界對Libra進一步質疑，導致幣價跌破1萬美元關口，僅一周便大幅回落超過三成。Wayne認為，比特幣價格波動，主要源自虛擬貨幣總資產仍少於3000億美元，流動性對比股市和匯市自然較低，再加上主要交易所的槓桿水平較高。不過，他有信心隨比特幣應用和機構投資者參與增加，相信幣價現時尚未見頂，而下半年將有不同金融機構發行虛擬產品，將會成為重要動力。

fb推Libra掀比特幣升浪

他續分析，近期比特幣升浪主要源自有25億用戶的fb計劃推出Libra，勢帶來更多人使用虛擬錢包，對虛擬資產的接受程度會提升。同時愈來愈多機構投資者參與比特幣市場，皆因中美貿易戰也為宏觀經濟帶來不確定因素，會吸引部分投資者購買虛擬貨幣，推動幣價向上。而且，全球各地加強監管虛擬貨幣，實則更有利長線比特幣價格。

就在較早前時間，反洗錢金融行動特別工作組（FATF） 發布監管虛擬貨幣指引，要求虛擬資產服務商（VASP）在轉移資金時，必須與政府分享有關客戶資訊，針對透過虛擬貨幣進行非法交易。Wayne認為，即使短線會帶來一定負面影響，但認為如果虛擬貨幣要打入主流市場，讓更多機構投資者參與，這是必經過程，更是發展重要一步。

他又指出，各國政府對比特幣態度逐漸轉變，監管機構已了解比特幣發展為大勢所趨，難以阻止，改為更積極進行監管，提供進一步指引。他料未來12個月有關監管會加快，皆因隨相關基礎建設迅速改善，特別是託管服務逐漸普及，還有機構投資者級別交易改善，隨投資需求增加，監管部門也要跟隨步伐。

可作商業交易媒介 就有價值

雖然Wayne坦言，現時比特幣主流投資者仍是散戶居多，但機構投資者比例已持續上升，例如旗下機構投資者客已較今年初增長了超過一倍，而且客戶來自不同類型行業，由專注虛擬貨幣交易的對冲基金，以至獨立理財顧問，數碼產品或服務供應商如電子錢包公司。他稱，隨更多機構投資者級別的基建推出，例如保險託管服務，讓更多機投可進入市場，提高了其對比特幣信心。

比特幣沒有實際價值，成不少投資者卻步比特幣的原因之一。然而，Wayne反駁稱就算是黃金，其價值也只是由人定出來，認為如果有一個更佳的方法進行商業交易，不論媒介是什麼，這便是一種價值，而比特幣正是一個例子，可全天候24小時7天交易，交易費用又較信用卡便宜。

至於近期備受爭議，被美國總統特朗普批評沒什麼地位和可靠性的Libra，Wayne指出Libra其實與比特幣有一定差異。簡單而言，比特幣主打去中心化，沒有中央金融機構發行，發行量有上限，價格主要由需求決定，沒有實際資產支持內在價值。後者則由獨立非牟利組織Libra Association管理發行，按市場需求決定發行，以法定貨幣一比一方式兌換，價格取決於外匯市場，亦意味有真實資產擔保。

比特幣或成為各國儲備

除了Libra，近年還有各種虛擬貨幣興起，或挑戰比特幣地位。他認為對機構投資者而言，考慮到比特幣的較高日均交投量和流動性，又有期貨可作對沖較為安全，這些都是其他虛擬幣難相比。况且，就算其他金融機構如富達所提供的保險託管服務，暫也只是針對比特幣。故他形容在可見將來，比特幣在虛擬貨幣中的地位將繼續猶如美元，甚至有可能成為各國的儲備。

[金融超市]