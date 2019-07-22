許繹彬：貿談困難重重 股市受壓

不過上周傳來中美貿易談判轉差的消息卻並未迎來港股大跌，可見投資者對後市仍抱觀望態度，入市意欲十分審慎。筆者料現時大市還處於悶局，繼續於28000至29000拉鋸；後市將聚焦月底聯儲局議息結果，而本周內地科創板亦開板，相信有助刺激A股市况，亦有望在短期內對港股有正面幫助。另外，企業在本月底至8月亦陸續邁入業績期，若大藍籌如騰訊（0700）、港交所（0388）或部分地產股業績亮麗，相信也可為大市帶來刺激作用。

後遺症浮現 入市意欲低迷拖累新股

市况未明顯然拖累新股市場，原本萬眾矚目集資額頗大的新股巨星百威亞太在上市前夕突然「夭折」，引起市場上極大迴響，估計是公司及承銷團在定價上有爭拗未能達成共識，及公開發售部分銷情差強人意，未能啓動回撥機制，有傳國際配售部分有人打「退堂鼓」，引致上市計劃「撻Q」。

月內接連有ESR Cayman及百威亞太兩隻百億新股上市計劃觸礁，港交所已經連失兩單「大刁」，可謂夠晒「頭痕」；不僅如此，市場亦傳出消息指阿里巴巴考慮到市况不佳而下調港股上市集資額至100億美元或延遲上市。

筆者較早前已經提及，現在市况未明，投資者入市意欲低迷，中美貿易戰的後遺症開始浮現，但大型新股集資需配合「天時、地利、人和」，如2017年的閱文（0772）、易鑫（2858）及眾安（6060）；但大型集資如郵儲銀行（1658），申萬宏源（6806）及中國鐵塔（0788）等，在市况未佳下，不論招股集資時及上市後，均令一眾支持者大跌眼鏡，可見大型集資確實有賴多方面的配合。

中美貿易談判未見起色，導致大市缺乏方向，成交不斷萎縮，令市况及投資氣氛不佳，因此，若此情况仍未明朗化，未來有意赴港上市的企業，特別是集資額較大的新股，必定將會更謹慎，甚至可能要縮減集資額及降低股值，才有機會順利上市。總括而言，大市氣氛未能改善，新股市場自然難獨善其身。

耀才證券行政總裁

[許繹彬 港股通才]