經濟
許繹彬 港股通才

投資策略

下一篇 上一篇

許繹彬：貿談困難重重 股市受壓

【明報專訊】港股近日持續處於橫行格局，且呈牛皮低走局面，而成交持續淡靜。中美貿易戰仍存暗湧，談判長路漫漫，美國總統特朗普更聲稱不排除隨時向中國餘下約3250億美元的進口貨品加徵關稅；而中美在華為問題上仍存在爭議，兩國要達成貿易協議似乎遙遙無期，畢竟雙方之爭在於科技研發，美國不可能放任中國「壯大勢力」，因此達成共識可謂困難重重，大市在短期內難以真正扭轉頹勢。

不過上周傳來中美貿易談判轉差的消息卻並未迎來港股大跌，可見投資者對後市仍抱觀望態度，入市意欲十分審慎。筆者料現時大市還處於悶局，繼續於28000至29000拉鋸；後市將聚焦月底聯儲局議息結果，而本周內地科創板亦開板，相信有助刺激A股市况，亦有望在短期內對港股有正面幫助。另外，企業在本月底至8月亦陸續邁入業績期，若大藍籌如騰訊（0700）、港交所（0388）或部分地產股業績亮麗，相信也可為大市帶來刺激作用。

後遺症浮現 入市意欲低迷拖累新股

市况未明顯然拖累新股市場，原本萬眾矚目集資額頗大的新股巨星百威亞太在上市前夕突然「夭折」，引起市場上極大迴響，估計是公司及承銷團在定價上有爭拗未能達成共識，及公開發售部分銷情差強人意，未能啓動回撥機制，有傳國際配售部分有人打「退堂鼓」，引致上市計劃「撻Q」。

月內接連有ESR Cayman及百威亞太兩隻百億新股上市計劃觸礁，港交所已經連失兩單「大刁」，可謂夠晒「頭痕」；不僅如此，市場亦傳出消息指阿里巴巴考慮到市况不佳而下調港股上市集資額至100億美元或延遲上市。

筆者較早前已經提及，現在市况未明，投資者入市意欲低迷，中美貿易戰的後遺症開始浮現，但大型新股集資需配合「天時、地利、人和」，如2017年的閱文（0772）、易鑫（2858）及眾安（6060）；但大型集資如郵儲銀行（1658），申萬宏源（6806）及中國鐵塔（0788）等，在市况未佳下，不論招股集資時及上市後，均令一眾支持者大跌眼鏡，可見大型集資確實有賴多方面的配合。

中美貿易談判未見起色，導致大市缺乏方向，成交不斷萎縮，令市况及投資氣氛不佳，因此，若此情况仍未明朗化，未來有意赴港上市的企業，特別是集資額較大的新股，必定將會更謹慎，甚至可能要縮減集資額及降低股值，才有機會順利上市。總括而言，大市氣氛未能改善，新股市場自然難獨善其身。

耀才證券行政總裁

[許繹彬 港股通才]

上 / 下一篇新聞

和美售深圳婦兒科醫院 賀建奎金主接手 傳為基因編輯嬰兒「產地」 醫院曾發聲明否認
和美售深圳婦兒科醫院 賀建奎金主接手 傳為基因編輯嬰兒「產地」 醫院曾發聲明否認
「基因編輯嬰兒」違反倫理 震驚全球
「基因編輯嬰兒」違反倫理 震驚全球
正威連續多年列世界500強企業
正威連續多年列世界500強企業
國泰併購快運 旅遊業界：加價需時觀察
國泰併購快運 旅遊業界：加價需時觀察
陳茂波：中港新稅務協議 科研受惠
陳茂波：中港新稅務協議 科研受惠
天達馬文暢：看好內地經濟前景 外資料續流入A股
天達馬文暢：看好內地經濟前景 外資料續流入A股
霸菱擬加碼A股 增聘投研人員
霸菱擬加碼A股 增聘投研人員
霸菱方偉昌：招行攻消費銀行 似昔日恒生
霸菱方偉昌：招行攻消費銀行 似昔日恒生
天達馬文暢：內地金融改革 看好保險科網
天達馬文暢：內地金融改革 看好保險科網
雷軍等小米創辦人「隱身」方舟信託 稱不知股東增減持日期 業界：不合港披露方向
雷軍等小米創辦人「隱身」方舟信託 稱不知股東增減持日期 業界：不合港披露方向
會計界：CRS實施 富豪難靠離岸公司避稅
會計界：CRS實施 富豪難靠離岸公司避稅
大灣區拓母港 雲頂：更多旅客經港坐郵輪
大灣區拓母港 雲頂：更多旅客經港坐郵輪
羅兵咸：中小內銀信貸質素不會出大問題
羅兵咸：中小內銀信貸質素不會出大問題
市場化改革 貸款利率短期或升
市場化改革 貸款利率短期或升
白雲山澄清造假 國產「偉哥」去年賺近4億
白雲山澄清造假 國產「偉哥」去年賺近4億
葉創成：候低250天線吸新地
葉創成：候低250天線吸新地
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：看好內需Call蒙牛12922
金子：看好內需Call蒙牛12922
劉思明：內部回穩政策利好 太保強勢
劉思明：內部回穩政策利好 太保強勢
蔡金強：誰的玉石俱焚
蔡金強：誰的玉石俱焚
潘啓才：與洗米仔的一份奇緣
潘啓才：與洗米仔的一份奇緣
李聲揚：減息周期展開 留意香港電訊
李聲揚：減息周期展開 留意香港電訊
謝偉銓：限制多反應淡 工廈改裝政策應優化
謝偉銓：限制多反應淡 工廈改裝政策應優化
沈永年：珠海開放限購 樓巿即時轉活
沈永年：珠海開放限購 樓巿即時轉活
黃德几：友邦內地具增長動力 中線看95元
黃德几：友邦內地具增長動力 中線看95元
陳政生：中海物業股價強勢畢現
陳政生：中海物業股價強勢畢現
加強監管 反有利比特幣價 減少投機炒作 升浪有基本因素支持
加強監管 反有利比特幣價 減少投機炒作 升浪有基本因素支持
陸振輝：退休族常外遊宜購全年旅保
陸振輝：退休族常外遊宜購全年旅保
陳增濤：Château Chassagne-Montrachet 從古老到現代
陳增濤：Château Chassagne-Montrachet 從古老到現代
謝紹榮：貨幣隱憂造就黃金升勢
謝紹榮：貨幣隱憂造就黃金升勢
陸振球：窮不與富鬥 投資富人股
陸振球：窮不與富鬥 投資富人股
高志堅：投資最忌跟車太貼
高志堅：投資最忌跟車太貼
林少陽：逢低吸 待股市亢奮獲利
林少陽：逢低吸 待股市亢奮獲利
技術取勝：恒隆地產V形反彈
技術取勝：恒隆地產V形反彈
潘迪藍：港樓市只有調整不會大跌
潘迪藍：港樓市只有調整不會大跌
蘇沛豐：粵豐攻大灣區 高增長股之選
蘇沛豐：粵豐攻大灣區 高增長股之選
李順威：美料減息0.25厘 留意市場對業績反應
李順威：美料減息0.25厘 留意市場對業績反應
劉思明：水泥股穩健 海螺現價收集
劉思明：水泥股穩健 海螺現價收集
何啟聰：反手部署做淡 友邦Put 20451
何啟聰：反手部署做淡 友邦Put 20451
瑞銀亞洲：盤源多具優勢 港鐵Call 20937
瑞銀亞洲：盤源多具優勢 港鐵Call 20937
摩根大通亞洲：中移窄幅牛皮 吼界內證47012
摩根大通亞洲：中移窄幅牛皮 吼界內證47012
周顯：喪失啤殼功能 散戶反受害
周顯：喪失啤殼功能 散戶反受害
何國良：中港股估值較其他亞太地區吸引
何國良：中港股估值較其他亞太地區吸引
何濼生：中國債務比例首破 300% 沒什麼大不了
何濼生：中國債務比例首破 300% 沒什麼大不了
王弼：「過億」收租佬的煩惱
王弼：「過億」收租佬的煩惱
曾淵滄：兵分多路 炒股不炒市
曾淵滄：兵分多路 炒股不炒市
湯文亮：歐盟——勾心鬥角聯盟
湯文亮：歐盟——勾心鬥角聯盟
陳永傑：上半年港樓險勝港股
陳永傑：上半年港樓險勝港股
廖偉強：下半年樓市仍樂觀
廖偉強：下半年樓市仍樂觀
布少明：下半年樓價料升3%至5%
布少明：下半年樓價料升3%至5%
李志成：減息呼聲高 樓市見支持
李志成：減息呼聲高 樓市見支持
郭思治．推介股份：首長國際（0697）
郭思治．推介股份：首長國際（0697）
歐宸銘．推介股份：培力控股（1498）
歐宸銘．推介股份：培力控股（1498）
李嘉廉．推介股份：中國神華（1088）
李嘉廉．推介股份：中國神華（1088）
涂國彬．推介股份：港鐵（0066）
涂國彬．推介股份：港鐵（0066）
盧楚仁：全球女領袖走向 左右股匯
盧楚仁：全球女領袖走向 左右股匯
龐寶林：全球減息 看好新興債
龐寶林：全球減息 看好新興債
珀玥201呎叫租1.5萬 呎租高見75元 貴過市區納米樓 本季入伙3774伙
珀玥201呎叫租1.5萬 呎租高見75元 貴過市區納米樓 本季入伙3774伙
AVA55月租破萬 納米戶呎租65元
AVA55月租破萬 納米戶呎租65元
內地生1.9萬 合租叠茵庭3房
內地生1.9萬 合租叠茵庭3房
朗濤3日暫收逾千票 超額5.7倍
朗濤3日暫收逾千票 超額5.7倍
尚都首宗額印鬆綁 1房3年升三成
尚都首宗額印鬆綁 1房3年升三成
瑞安3.87億沽偉業街93號商廈
瑞安3.87億沽偉業街93號商廈
御半山II 開放式250呎起
御半山II 開放式250呎起
屯市價量齊升 實呎企穩1.5萬
屯市價量齊升 實呎企穩1.5萬
加息周期盡頭 吸高息債良機
加息周期盡頭 吸高息債良機
直接買債投資債券基金 投資理念大不同
直接買債投資債券基金 投資理念大不同