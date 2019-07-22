陳政生：中海物業股價強勢畢現

目前市場焦點仍落在月底舉行的美國聯儲局議息會議上，如無意外將宣布減息四分之一厘，如真的確認減息四分之一厘，恒指才有動力突破。否則，港股只會在50天線（約28000點）至29000點區間徘徊上落。值得留意的是，美國減息的消息已炒作多時，一旦減息幅度未如預期或是突然宣布本月不減息，將會成為後市大幅回調的藉口。

母公司業績穩 助業務表現

近日不少物管股破頂創新高，個別公司更發盈喜，如我們在6月中曾推介的永升生活（1995），早前發盈喜指中期純利將較去年同期大增超過90%，帶挈股價在兩個交易日內一度急升近三成，最高見4.45元，大幅拋離我們6月中時訂下的目標價3.8元。

我們認為，大部分物管股之所以可交出一份亮麗的業績，原因是其低基數效應下，可呈現高增長。至於一些較大型物管股，即使基數較高，增速較中小型物管股低，但是勝在其輕資產業務模式吸引、業績表現穩定，加上母公司背景強勁，一樣受到資金青睞，中海物業（2669）便是其一。

本地上市的物管股之中，逾百億元市值僅3家，分別是碧桂園服務（6098）、綠城服務（2869）及中海物業（2669）。前者市值高達515億元，年初至今股價升55%，惟其估值在同業中最昂貴，現價市盈率（PE）高達45倍；至於綠城服務，3月公布的業績差強人意，走勢明顯較落後，年初至今僅升近一成。而中海物業，年初至今升逾85%，惟其現價市盈率35倍，相對龍頭碧桂園股務，更見吸引力。

我們認為，物管公司能夠享有高增長及高估值，部分是來自對其母公司的憧憬。中海物業背後的中海外（0688），雖然近年銷售表現沒有碧桂園服務背後的碧桂園（2007）那麼進取，惟其業績穩定性在行內多年來一直受到認可。

走勢上，中海物業股價自去年10月開始見底反彈，其後一直沿10天線向上推進，至今已穩守多條平均線上。業績表現穩定，股價近日破頂後有望再展新升浪，建議4.25元買入，上望5元，穿3.6止蝕。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

光大新鴻基產品開發及零售研究部主管

[陳政生 生財有道]