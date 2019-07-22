黃德几：友邦內地具增長動力 中線看95元

首季新業務價值增18% 創新高

2019年第一季，集團在中國全資擁有的業務，在各市場中，錄得最迅速增長。至於本港業務，新業務價值錄得雙位數字增長，由代理和伙伴分銷渠道增長所帶動。期內，活躍代理人數增加，支持代理渠道增長，而來自本地客戶和內地訪港客戶的新業務價值亦錄得增長。

隨着內地繼續開放內地保險市場的步伐，並有意推動大灣區成立服務中心，將會更便利內地客戶繳交續保保費、讓保險公司提供健康檢查服務等，集團有望從中受惠。集團亦積極部署內地市場，已在天津和河北石家莊籌建營銷服務部，目標今年投入營運，憧憬集團在內地保險市場佔有率將逐步擴大。

天津石家莊營銷部目標今年營運

亞太區方面，集團在泰國新業務價值增長，主要受惠於Bangkok Bank Public Company Limited（盤谷銀行）的伙伴合作取得進展，同時保險銷售專員生產力亦有所提升。另外，其他市場於期內新業務價值增長表現不俗，當中以菲律賓、台灣、越南和澳紐的業務較為理想。

走勢上，友邦自6月19日裂口高開，起形成上升軌，各主要平均線呈順向排序屬利好，STC%K線續走高於%D線，MACD熊轉牛差距，可考慮85元以下吸納，中線目標95元，不跌穿80元續持有。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

金利豐證券研究部執行董事

[黃德几 几不可失]