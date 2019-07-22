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沈永年 大灣區樓市解碼

投資策略

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沈永年：珠海開放限購 樓巿即時轉活

【明報專訊】很高興接受《明報》的邀請在此撰寫專欄，首度和眾讀者見面，這也適逢首次與《明報》出版社合作出版關於內地投資的書籍——《大灣區9+2城市投資大拆解》。

基於工作需要，我早於1998年開始在內地投資首個物業，其後因預見珠三角的發展潛力，所以積極在深圳、廣州、珠海、中山，遠至陽江、湖北、長沙……等輕軌、高鐵城市物色投資機會，所遍及的投資足跡正是現時備受追捧的大灣區城市。由2004年起，我更以香港投資者身分撰寫有關投資大灣區的書籍，以自身經驗匯編成7本著作，希望幫助香港投資者在進軍大灣區時更得心應手，而今次和《明報》出版社合作的新書亦是本人出版的第八本著作。

回想早幾年前，大部分投資者最擔心的總離不開內地投資的安全問題，他們常問我「政策常變內地房地產穩定嗎？」、「升了那麼多會否出現大跌市？」、「地大物博樓市供應量是否過多？」、「購房手續會否不清不楚？」、「大灣區真的值得投資？」……看得出，他們對內房的信心不足，對大灣區的發展規劃存疑。時移世易，從去年開始，發覺投資者已少問上述問題，反而問「哪個城市最值得投資？」、「哪種產品升值潛力最好？」、「投資物業時應注意甚麼？」。

大灣區投資價值浮現 百年一遇商機

事實上，隨着政府落實《粵港澳大灣區發展規劃綱要》的重點工作，加上大力發展基建設施，區內的投資價值已經浮現，社會從中尋求發展機遇，市民從中探索生活前景，百業興旺，香港投資者無一不認為大灣區是百年一遇的難得商機。針對此情况，我希望透過這個專欄，讓更多投資者進一步了解大灣區各城市的發展情况，以至每個城市的定位、基建發展、樓價趨勢等，好讓他們能夠從中選擇適合自己的投資方向。

剖析九大城市最新發展資訊

筆者日後也會在專欄中向眾讀者逐一分析大灣區九大城市的特色，以及分享區內最新的發展資訊，而我首先探討的是珠海。自港珠澳大橋開通以來，珠海風頭一時無兩，加上該市上月全面開放限購政策，樓市即時快速轉活，近兩個月內香港、澳門以至內地北方投資者均一面倒看好，到珠海尋求投資機會。下星期，筆者將深入剖析珠海的最新發展、每個區域板塊的投資機遇、哪個區域最為看好……

[沈永年 大灣區樓市解碼]

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