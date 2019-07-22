謝偉銓：限制多反應淡 工廈改裝政策應優化

重啟的活化工廈政策容許工廈改裝作為期不超過5年的過渡房屋，為一眾輪候公屋的家庭或居住環境惡劣的基層市民帶來曙光。惟計劃推出至今，反應異常冷淡，主要原因之一是5年期限太短，從投資角度看，業主或發展商無利可圖，甚至連改建成本都難以收回，何况期限完結後尚要將物業還原，業主得不償失，寧可「多一事不如少一事」，變相政策完全失效。

然而，面對現時的土地困局，筆者預期，除非出現重大經濟問題，未來10至20年永久房屋數量仍難達致供求平衡，過渡房屋作為紓緩供應滯後的作用仍然重要。基於規劃等要求，政府難以容許一次性批准使用年期超出5年，故筆者建議政府考慮承諾承擔部分工廈改裝過渡房屋的改建費用，以增加業主參與誘因。

政府可承擔部分改建費用

所謂承諾承擔部分改建費用，具體資助金額視乎作過渡房屋的時間長短而定，例如5年後不再獲批作計劃用途，政府便須承擔較大金額的改建費用，以減輕業主因改建所致的費用損失，反之，作過渡房屋的時間愈長，資助金額則愈少，甚至零補助。同時，項目內一定比例的單位需交由政府釐定租金水平及出租對象，以平衡各方利益。

觀乎現時全港單一業權的工廈約300至400多幢，早前有社區組織評估至少120幢市區工廈適合改裝為過渡房屋，假設一幢可提供數以百計單位計，短期帶來的供應量相當可觀。如此一來，既可善用閒置的工廈資源，亦可以空間換取時間，為等候上樓的基層市民提供安全且租金相對便宜的臨時居所，一解燃眉之急。

參考房委會數字，未來四個年度（2019/20至2022/23年），公屋、綠置居與居屋的供應量僅1.47萬至1.97萬伙不等，與長策目標每年2.8萬伙相比，每年均欠約萬伙。適逢立法會會議停擺，財委會議程「大塞車」，不少土地、房屋議題被迫延後處理，中短期供應「遲上加遲」。

若然政府不及早檢討及放寬相關工廈政策，原屬「短期」供應的過渡房屋，最終只會變成「中期」甚或「無期」，基層市民改善居住環境的希望只會再一次落空。

建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員

[謝偉銓 銓之講場]