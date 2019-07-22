李聲揚：減息周期展開 留意香港電訊

當時小弟戲言，應該是要「對減息周期做好準備」。當時只是無心快語，反正股票（其他資產也是）價格永遠是炒預期，領先於所有實際指標（例如盈利、經濟增長、息口走勢等）。豈料誤打誤撞，不幸言中。

小弟時常勸大家留意債市，不知道今次美債也是否一早睇死聯儲局無力加息，長債債息一直偏軟。踏入7月，幾乎已可斷定環球已進入另一個減息周期。看似荒謬但正是現實。

鮑威爾為保住份工 成特朗普傀儡

今個月的戲肉當然是月尾美國聯儲局議息。市場早已預定聯儲局必然減息，問題只是幅度。小弟相信減息0.25厘的基本盤穩開。同文譚新強兄提過，貨幣政策應該有一定「驚喜」才好，否則央行會被市場牽着走。小弟完全同意，奈何現實是，自格林斯潘末年開始，歷任聯儲局主席，無一個有「吉士」和市場對着幹。「直升機撒錢」的伯南克要拯救金融海嘯，可以理解，但耶倫接手後也從沒膽子去挑戰市場。到現在的鮑威爾，對不起，比對上幾手更加軟弱，感覺只求保住份工，似乎已是特朗普的傀儡。

重頭戲之前，當然有其他戲碼暖場。早前澳洲、新西蘭、馬來西亞、菲律賓及印度均已減息。上星期到印尼加入，但韓國減息才令市場意外。

此外，澳洲交易所居然在測試負利率產品交易。小弟年少時，香港的師奶散戶，其實很多不炒股票，而是炒外匯，是仍然有西德馬克以及ECU的年代。澳元正是師奶恩物，貪其高息。想不到現在居然在想負利率，世界真是瘋了。

特朗普已打開口牌，想壓低美元，而美元強勢其中一個原因，是因為相對高息，可以想像特朗普只會繼續向鮑威爾施壓。

香港沒有獨立的貨幣政策，理論上是跟隨美國的利息周期。但當然最多人關心的供樓利息，是商業決定。美國減息，香港按揭息口未必會跟隨，有人說「美國減香港加」，也不是天方夜譚。但即使按揭息口上揚，空間也相當有限，不會令供樓開支大增。當然利息不是影響樓市的唯一因素，甚至可能不是最重要的因素。

港按息上升空間有限

展望股市，當然即時想到的是高息股。看看中電（0002）和港鐵（0066）盈警後，股價稍為回調，立即引來大量買盤。早前《明報》引述大和資本，提到地產股的股息率，低於歷史平均水平，但現在看似不算吸引的股息率，當市場利率再跌，自然就變得吸引。住宅租金，以及股市市盈率，也是同一道理。

相信讀者已聽厭了小弟的那句「2厘債息逼人買股票」，那就換個角度。貝萊德總裁芬克（Larry Fink）提到，投資者在股票的配置不足，千萬不要現在沽貨。讀者可以質疑他有利益衝突，但他另外提到一句：「太安全正是錯誤。」事實如此，買股票買樓看似有風險，但不買其實也有風險。只是人類有惰性，通脹怪獸一點一點咬掉身家，是溫水煮蛙，完全不覺。

慎防假高息股 業務穩定重中之重

已有一陣子沒有推介個股，正是另一前輩黃國英所說的，「好股貴衰股廢」。減息周期下，可以留意的應該是香港電訊（6823），約5厘的股息率，已經相當吸引。投資者切忌只是打開數據庫，買錯「假高息股」，貪圖表面的8厘、10厘息；若可以穩穩定定收8厘息，世上還有窮人？一年兩年高息，其實人人都派到，所以不是重點。重點是業務的穩定，看看今年港鐵、領展（0823）及煤氣（0003）的走勢就知道。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

康證投資研究部董事

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[李聲揚 股市非常道]