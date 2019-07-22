潘啓才：與洗米仔的一份奇緣

話說太陽城在2017年1月轉型為賭股，從0.22元炒至5月10日的0.86元，然後回落至8月22日的0.405元。靜了幾個月，又再開車，去年最高升至6月19日的1.6元……這兩次的升幅，都是接近4倍，而且一浪高於一浪。今年股價更誇張，股價升至最高2.61元，之後股價回落，上星期五的收市價為1.49元，市值接近100億元。

但近期發生的一件事，或影響其往後股價走勢。話說太陽城主席周焯華（綽號「洗米華」）早前被內地官媒點名指控，斥由他控制的「太陽城網絡賭博平台」吸引大批內地賭客，逾萬億元人民幣賭注流向境外，猶如在內地開賭。周先生其後在澳門文華東方酒店開記者會澄清，他指集團並沒有從事任何違反中國及澳門法律的業務，但對澳門政府及澳門博彩牌照商造成的負面影響「深感抱歉」，希望內地及澳門政府能平息疑慮，又稱不會向媒體追究法律責任。

官媒批太陽城網上開賭 勢影響股價

我寫上述股票的主要原因，並不是想推介此股，而是因為寫此文的早上，我請了「洗米華」的公子「洗米仔」在佐敦偉晴街的一家冰室食早餐，我認識他已有幾年，一年見幾次面，其實算是一種奇怪的緣分，我年紀比他爸爸還要大14年， 但我居然可以與他有很好的交流，可以相當明白他做人及做事的想法。

這次見面，與他談了大約兩小時，當然有提及他的父親，但好可惜，沒有講及他父親的生意。主要講述他與父親的關係，因為他父親非常忙碌，自小與父親見面的機會就不多，與父親關係亦不太好，長大後，一直很想得到老竇認同，他後來也知道大人做嘅好多事都為自己好，明白家長輩都係學緊做人哲學，大家關係就愈來愈好，同埋嗰時自己只係睇人哋對我嘅睇法，好唔開心。直至一兩年前，他就有點領悟，他表示：「自己喺家庭搵到自己位置，賺錢佢勁，由佢嚟，自己就做屋企人溝通嘅橋樑，大家喺屋企講多啲粗口，主動溝通，之前以為自己要生意做得好掂，佢先會尊重我，其實唔係，我有職責拉近呢頭家，做好自己，令身邊人開心，係人哋尊重你嘅原因。」

在家庭尋到自己位置 關係變好

最後他提及已賣掉上一個生意，在過去一個月，他居然搞了一個有關個人潛能開發的生意，而他在facebook亦放了他近期做的直播，在其中一集，是講富二代的。

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[潘啓才 通天財技]