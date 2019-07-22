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蔡金強 奧陸之聲

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蔡金強：誰的玉石俱焚

【明報專訊】一個城市，一個國家，事實上很脆弱，要成為一個引以為傲、富足安和的寶地需要幾十年，百年以上，可是要毁於一旦，沉淪苦海需要的卻可能只需三五年。有人說過，你想要一個地方死，你只要毁掉它賴以生存的東西就行了。這句話，聽着很玄很有道理，事實上是廢話，有時身為小個體，你根本沒有賴以生存的東西，你以為有，事實上沒有，你能做的就是別亂搞，因為傷害的最後只有你自己，沒有其他人。狹縫中生存的個體，一定程度的平衡對自己才是最有利，玩單邊簡直就是自毁，而推動人家玉石俱焚，那是連魔鬼都不如。

這方面，新加坡、土耳其、卡塔爾，甚至菲律賓都玩的挺溜。香港也曾經是，這就是它成功的泉源，在宗主國英國的控制下也保持對實際母國中國的良好關係，成為橋樑。這是根本，其他所謂的法律制度也很重要，可不是第一要素，那時你試試成為反共第一基地，你看中國會怎麼反應。

想像西方正義友愛太天真

小金人覺得香港的朋友如果要香港長治久安，那不管接受或者不接受，都必須明白現在中國就是宗主國兼民族母國，你可以不喜歡它，可你不可以這樣仇恨它，尤其是意識形態，歇斯底里的那種仇恨。現在香港社會瀰漫的對中國極度仇視，歇息底里的敵視，到頭來得到的只會是收得更緊的控制，香港人以為西方真心愛護香港嗎？請看看敘利亞、烏克蘭和埃及。就算最後香港真被所謂美國英國取消獨立關稅區的定位，你以為中國或者香港親中的人就很怕嗎？有啥了不起，本來不就是中國的一塊，真正受傷害的是那群從來覺得自己不是中國一部分的那群人，那時候只能恭喜你「求仁得仁」。那時候，現在最熱血的那幫民主鬥士、某太、某大狀、某大亨……他們可能在大洋彼岸一遍嘆着着茶，一邊在詛咒中國，而今天熱血的學生們可以繼續上街，可到時候的香港已經不需要再有所謂的兩制，那時候你可能會很懷念今天香港警察。

一開始的「反送中」有相當的民意支持，可演變成今天的暴動和全方位的敵視中國，卻絕對是香港這個社會的悲哀，社會在失控，美國英國心情應該不錯，就算中國大陸也只是很不開心，真正受到巨大傷害、心力交瘁、前景黯淡的只有咱們這群生活在這塊土地上的700萬人。這種情况下，還推動去玉石俱焚的人可恥至極。今天社會上有所謂的「逆權」一說，不是說你不可以逆，人活在這世上，誰沒權可逆，你要自毁，也沒辦法，就別再這麼故作強辭。你要是真心愛着社會，你就不會推人去死。

今天大亂 在還當年回歸的債

上周，小金人去了一個朋友家赴宴，朋友是高人，他的一個觀點我很認可，朋友財務高度自由再自由，他對現有狀况很無奈，可沒小金人悲觀，他認為只是對回歸的補足，他認為世界上任何一個地方的回歸、統一，沒有不通過激烈抗爭，甚至流血的，最後才能凝聚向心力，也比較統一思想，只有這樣以後才能長治久安。而香港1997年回歸是在祥和順利情况下回歸的，中間雖有彭定康攪局不成。香港雖種族統一，可是人的思想卻南轅北轍，英國系統和中國系統那時兩條路，所以，誰都看誰不順眼，兩不相待，無解！所以，今天的衝突就是對當時和平回歸的補足，是在還當時的債，出來混總是要還的，那就還唄。朋友的這個解釋很有水平，也富哲理，大亂才有大治，不過我還是不希望香港大亂，天佑香港！

理想再完美 也得顧現實差距

理想是性感的，可現實確實如此骨感。你以為你在為真理而戰，最後你可能發現自己只是一顆棋子，甚至都算不上，有的只是家裏的頹垣敗瓦。發動埃及顏色革命的那位仁兄最近再接受西方媒體採訪，坦誠很後悔自己的行徑。小金人曾經旅行去過的敘利亞，那可是中東最美的一塊地方，大馬士革可是千年古都，而歐洲最富饒的土地——烏克蘭，歐洲糧倉，還繼承了前蘇聯那麼多重工業，一群人就為了自己所謂的理想，在自己家打搶砸，他們相信自己與真理同在，想像西方的正義和愛，相信自己必勝，一定要對他們要逆的權趕盡殺絕，然後呢？他們要逆的權崩塌了嗎？西方的愛有嗎？烏克蘭加入歐盟了嗎？最後除了社會永久的撕裂，和滿地頹門敗瓦，生靈塗炭，還有什麼，而敘利亞人，烏克蘭人的命運除了顛沛流離還有什麼？這就是你要的逆權，這就是你要的玉石俱焚。敘利亞、烏克蘭這種國家你以為它能完全決定自己的命運嗎？在現實的世界裏，那是妄想，你希望的能有個七折就謝天謝地了。誰不想完美，那是理想！

奧陸資本總裁兼投資總監

[蔡金強 奧陸之聲]

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