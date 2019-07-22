Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
訂閱明報
經濟
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
創科線
明報60周年
偵查報道
圖片看世界
經濟
2019年7月22日星期一
環球數據前瞻
和美售深圳婦兒科醫院 賀建奎金主接手 傳為基因編輯嬰兒「產地」 醫院曾發聲明否認
「基因編輯嬰兒」違反倫理 震驚全球
正威連續多年列世界500強企業
國泰併購快運 旅遊業界：加價需時觀察
陳茂波：中港新稅務協議 科研受惠
天達馬文暢：看好內地經濟前景 外資料續流入A股
霸菱擬加碼A股 增聘投研人員
霸菱方偉昌：招行攻消費銀行 似昔日恒生
天達馬文暢：內地金融改革 看好保險科網
雷軍等小米創辦人「隱身」方舟信託 稱不知股東增減持日期 業界：不合港披露方向
會計界：CRS實施 富豪難靠離岸公司避稅
大灣區拓母港 雲頂：更多旅客經港坐郵輪
羅兵咸：中小內銀信貸質素不會出大問題
市場化改革 貸款利率短期或升
白雲山澄清造假 國產「偉哥」去年賺近4億
葉創成：候低250天線吸新地
環球數據前瞻
金子：看好內需Call蒙牛12922
劉思明：內部回穩政策利好 太保強勢
蔡金強：誰的玉石俱焚
潘啓才：與洗米仔的一份奇緣
李聲揚：減息周期展開 留意香港電訊
謝偉銓：限制多反應淡 工廈改裝政策應優化
沈永年：珠海開放限購 樓巿即時轉活
黃德几：友邦內地具增長動力 中線看95元
陳政生：中海物業股價強勢畢現
許繹彬：貿談困難重重 股市受壓
加強監管 反有利比特幣價 減少投機炒作 升浪有基本因素支持
陸振輝：退休族常外遊宜購全年旅保
陳增濤：Château Chassagne-Montrachet 從古老到現代
謝紹榮：貨幣隱憂造就黃金升勢
陸振球：窮不與富鬥 投資富人股
高志堅：投資最忌跟車太貼
林少陽：逢低吸 待股市亢奮獲利
技術取勝：恒隆地產V形反彈
潘迪藍：港樓市只有調整不會大跌
蘇沛豐：粵豐攻大灣區 高增長股之選
李順威：美料減息0.25厘 留意市場對業績反應
劉思明：水泥股穩健 海螺現價收集
何啟聰：反手部署做淡 友邦Put 20451
瑞銀亞洲：盤源多具優勢 港鐵Call 20937
摩根大通亞洲：中移窄幅牛皮 吼界內證47012
周顯：喪失啤殼功能 散戶反受害
何國良：中港股估值較其他亞太地區吸引
何濼生：中國債務比例首破 300% 沒什麼大不了
王弼：「過億」收租佬的煩惱
曾淵滄：兵分多路 炒股不炒市
湯文亮：歐盟——勾心鬥角聯盟
陳永傑：上半年港樓險勝港股
廖偉強：下半年樓市仍樂觀
布少明：下半年樓價料升3%至5%
李志成：減息呼聲高 樓市見支持
郭思治．推介股份：首長國際（0697）
歐宸銘．推介股份：培力控股（1498）
李嘉廉．推介股份：中國神華（1088）
涂國彬．推介股份：港鐵（0066）
盧楚仁：全球女領袖走向 左右股匯
龐寶林：全球減息 看好新興債
珀玥201呎叫租1.5萬 呎租高見75元 貴過市區納米樓 本季入伙3774伙
AVA55月租破萬 納米戶呎租65元
內地生1.9萬 合租叠茵庭3房
朗濤3日暫收逾千票 超額5.7倍
尚都首宗額印鬆綁 1房3年升三成
瑞安3.87億沽偉業街93號商廈
御半山II 開放式250呎起
屯市價量齊升 實呎企穩1.5萬
加息周期盡頭 吸高息債良機
直接買債投資債券基金 投資理念大不同
下一篇
上一篇
環球數據前瞻
prev
next
【明報專訊】（請看附圖）
[環球數據前瞻]
上 / 下一篇新聞
和美售深圳婦兒科醫院 賀建奎金主接手 傳為基因編輯嬰兒「產地」 醫院曾發聲明否認
「基因編輯嬰兒」違反倫理 震驚全球
正威連續多年列世界500強企業
國泰併購快運 旅遊業界：加價需時觀察
陳茂波：中港新稅務協議 科研受惠
天達馬文暢：看好內地經濟前景 外資料續流入A股
霸菱擬加碼A股 增聘投研人員
霸菱方偉昌：招行攻消費銀行 似昔日恒生
天達馬文暢：內地金融改革 看好保險科網
雷軍等小米創辦人「隱身」方舟信託 稱不知股東增減持日期 業界：不合港披露方向
會計界：CRS實施 富豪難靠離岸公司避稅
大灣區拓母港 雲頂：更多旅客經港坐郵輪
羅兵咸：中小內銀信貸質素不會出大問題
市場化改革 貸款利率短期或升
白雲山澄清造假 國產「偉哥」去年賺近4億
葉創成：候低250天線吸新地
環球數據前瞻
金子：看好內需Call蒙牛12922
劉思明：內部回穩政策利好 太保強勢
蔡金強：誰的玉石俱焚
潘啓才：與洗米仔的一份奇緣
李聲揚：減息周期展開 留意香港電訊
謝偉銓：限制多反應淡 工廈改裝政策應優化
沈永年：珠海開放限購 樓巿即時轉活
黃德几：友邦內地具增長動力 中線看95元
陳政生：中海物業股價強勢畢現
許繹彬：貿談困難重重 股市受壓
加強監管 反有利比特幣價 減少投機炒作 升浪有基本因素支持
陸振輝：退休族常外遊宜購全年旅保
陳增濤：Château Chassagne-Montrachet 從古老到現代
謝紹榮：貨幣隱憂造就黃金升勢
陸振球：窮不與富鬥 投資富人股
高志堅：投資最忌跟車太貼
林少陽：逢低吸 待股市亢奮獲利
技術取勝：恒隆地產V形反彈
潘迪藍：港樓市只有調整不會大跌
蘇沛豐：粵豐攻大灣區 高增長股之選
李順威：美料減息0.25厘 留意市場對業績反應
劉思明：水泥股穩健 海螺現價收集
何啟聰：反手部署做淡 友邦Put 20451
瑞銀亞洲：盤源多具優勢 港鐵Call 20937
摩根大通亞洲：中移窄幅牛皮 吼界內證47012
周顯：喪失啤殼功能 散戶反受害
何國良：中港股估值較其他亞太地區吸引
何濼生：中國債務比例首破 300% 沒什麼大不了
王弼：「過億」收租佬的煩惱
曾淵滄：兵分多路 炒股不炒市
湯文亮：歐盟——勾心鬥角聯盟
陳永傑：上半年港樓險勝港股
廖偉強：下半年樓市仍樂觀
布少明：下半年樓價料升3%至5%
李志成：減息呼聲高 樓市見支持
郭思治．推介股份：首長國際（0697）
歐宸銘．推介股份：培力控股（1498）
李嘉廉．推介股份：中國神華（1088）
涂國彬．推介股份：港鐵（0066）
盧楚仁：全球女領袖走向 左右股匯
龐寶林：全球減息 看好新興債
珀玥201呎叫租1.5萬 呎租高見75元 貴過市區納米樓 本季入伙3774伙
AVA55月租破萬 納米戶呎租65元
內地生1.9萬 合租叠茵庭3房
朗濤3日暫收逾千票 超額5.7倍
尚都首宗額印鬆綁 1房3年升三成
瑞安3.87億沽偉業街93號商廈
御半山II 開放式250呎起
屯市價量齊升 實呎企穩1.5萬
加息周期盡頭 吸高息債良機
直接買債投資債券基金 投資理念大不同
和美售深圳婦兒科醫院 賀建奎金主接手 傳為基因編輯嬰兒「產地」 醫院曾發聲明否認
「基因編輯嬰兒」違反倫理 震驚全球
正威連續多年列世界500強企業
國泰併購快運 旅遊業界：加價需時觀察
陳茂波：中港新稅務協議 科研受惠
天達馬文暢：看好內地經濟前景 外資料續流入A股
霸菱擬加碼A股 增聘投研人員
霸菱方偉昌：招行攻消費銀行 似昔日恒生
天達馬文暢：內地金融改革 看好保險科網
雷軍等小米創辦人「隱身」方舟信託 稱不知股東增減持日期 業界：不合港披露方向
會計界：CRS實施 富豪難靠離岸公司避稅
大灣區拓母港 雲頂：更多旅客經港坐郵輪
羅兵咸：中小內銀信貸質素不會出大問題
市場化改革 貸款利率短期或升
白雲山澄清造假 國產「偉哥」去年賺近4億
葉創成：候低250天線吸新地
金子：看好內需Call蒙牛12922
劉思明：內部回穩政策利好 太保強勢
蔡金強：誰的玉石俱焚
潘啓才：與洗米仔的一份奇緣
李聲揚：減息周期展開 留意香港電訊
謝偉銓：限制多反應淡 工廈改裝政策應優化
沈永年：珠海開放限購 樓巿即時轉活
黃德几：友邦內地具增長動力 中線看95元
陳政生：中海物業股價強勢畢現
許繹彬：貿談困難重重 股市受壓
加強監管 反有利比特幣價 減少投機炒作 升浪有基本因素支持
陸振輝：退休族常外遊宜購全年旅保
陳增濤：Château Chassagne-Montrachet 從古老到現代
謝紹榮：貨幣隱憂造就黃金升勢
陸振球：窮不與富鬥 投資富人股
高志堅：投資最忌跟車太貼
林少陽：逢低吸 待股市亢奮獲利
技術取勝：恒隆地產V形反彈
潘迪藍：港樓市只有調整不會大跌
蘇沛豐：粵豐攻大灣區 高增長股之選
李順威：美料減息0.25厘 留意市場對業績反應
劉思明：水泥股穩健 海螺現價收集
何啟聰：反手部署做淡 友邦Put 20451
瑞銀亞洲：盤源多具優勢 港鐵Call 20937
摩根大通亞洲：中移窄幅牛皮 吼界內證47012
周顯：喪失啤殼功能 散戶反受害
何國良：中港股估值較其他亞太地區吸引
何濼生：中國債務比例首破 300% 沒什麼大不了
王弼：「過億」收租佬的煩惱
曾淵滄：兵分多路 炒股不炒市
湯文亮：歐盟——勾心鬥角聯盟
陳永傑：上半年港樓險勝港股
廖偉強：下半年樓市仍樂觀
布少明：下半年樓價料升3%至5%
李志成：減息呼聲高 樓市見支持
郭思治．推介股份：首長國際（0697）
歐宸銘．推介股份：培力控股（1498）
李嘉廉．推介股份：中國神華（1088）
涂國彬．推介股份：港鐵（0066）
盧楚仁：全球女領袖走向 左右股匯
龐寶林：全球減息 看好新興債
珀玥201呎叫租1.5萬 呎租高見75元 貴過市區納米樓 本季入伙3774伙
AVA55月租破萬 納米戶呎租65元
內地生1.9萬 合租叠茵庭3房
朗濤3日暫收逾千票 超額5.7倍
尚都首宗額印鬆綁 1房3年升三成
瑞安3.87億沽偉業街93號商廈
御半山II 開放式250呎起
屯市價量齊升 實呎企穩1.5萬
加息周期盡頭 吸高息債良機
直接買債投資債券基金 投資理念大不同
prev
next