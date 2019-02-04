葉創成：候低250天線吸新地

今期倉主放假，筆者頂上一期。筆者上次代為執筆寫百萬倉，是今年4月初，當時筆者建議於10天線低吸兩隻股價剛破頂的「本地薑」藍籌領展（0823）及港鐵（0066），結果兩股過去3個多月大漲小回屢創新高，若讀者根據筆者建議的策略低吸，至今分別有5.7%及13%的回報，與恒指期內錄得0.1%跌幅比較，屬跑贏大市。另外，筆者在2017年7月亦曾在本報專欄內推介新地，結果過去兩年新地股價升幅連同股息回報達21.9%，表現同樣不差。

新界東西各建萬伙 與九巴協同效應強

新地、領展及港鐵均有一個共通點，就是其業務與本港地產市道息息相關，筆者推介上述3股僥倖略有成績，相信是因為筆者在本報每周也有機會專訪地產名人分析樓市，並且與專業的地產版同事及上司共事，耳濡目染，增加對本港樓市了解所致，而事實上筆者個人及家人期內均一直持有上述三股。

今日希望再談新地。這家本港地產龍頭股近日有不少新聞，包括上周五曝光向城規會申請為元朗牛潭尾石湖圍項目放寬發展密度及「縮則」，擬建11,292伙分層戶，每伙平均面積484方呎，總樓面面積547萬方呎，單位數目較原先獲批建逾300幢洋房勁增逾36倍；目前本港住宅單位嚴重供不應求，入埸費較低的細單位奇貨可居，新地上述項目若獲城規會批准改劃，加上每方呎樓面補地價與5月的4317元相若，可望升價十倍。

新地今年初已完成為西貢十四鄉項目縮則及補地價，規模達9500伙，樓面面積579萬方呎，假如上述元朗牛潭尾石湖圍項目能夠再下一城，集團便在新界東西均以較低地價取得大型發展項目；由於新地亦是擁有九龍及新界巴士服務專營權九巴的控股股東，集團於新界的地產發展項目及運輸業務有強大協同效應。

當然，正如筆者在2017年7月首次推介新地時指出，買新地便是看好本港的前景，目前仍維持此觀點。近日本港因為政府擬修訂《逃犯條例》而觸發的社會動盪持續，上周日更在新地旗下的沙田新城市廣場爆發大規模警民衝突。

深信香港是福地 社會動盪會過去

筆者自從孩提時代開始大部分時間便在沙田居住及生活，求學階段一直住在公屋，中七畢業曾到新城市廣場百佳超級市場任通宵執倉員暑期工，兩三個月掙到約1萬元，是窮小子在人生中首次實現財富的飛躍。筆者想說的是，始終深信香港是福地，料社會各界有能力平息紛爭向前發展。

入市策略方面，新地在上月三次考驗250天線均有支持，考慮到本港的社會動盪尚未平息，加上美國10年期國債孳息率一旦從低位回升，亦會壓抑本港地產股估值，故建議等新地股價回落至250天線（上周收報122.6元）始低吸。

[葉創成 穩增長百萬倉]