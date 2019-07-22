白雲山澄清造假 國產「偉哥」去年賺近4億

白雲山披露，旗下分公司白雲山製藥總廠生產、專治療男性勃起功能障礙的藥品「金戈」，去年銷售收入6.6億元（人民幣．下同），佔銷售收入的1.58%；利潤總額3.99億元，佔利潤總額的9.94%。

上周五遭實名舉報違《證券法》

上周五，內地一個名為「北京康業元投資顧問有限公司」的微信號以實名舉報白雲山及董事長李楚源涉嫌違反《證券法》等相關規定。康業元投資聲稱擁有白雲山旗下子公司白雲山科技的49%股權，但自2014年白雲山將被視為國產偉哥的新藥金戈上市後，康業元投資從未獲得金戈的分文收益，該公司又舉報指，白雲山虛報金戈主要成分的藥料成本進貨價，當中涉及偷稅漏稅，認為以李楚源為首的白雲山領導剝奪了股東權利，認為白雲山等需對康業元答覆及解決收益分配問題。

白雲山控股股東廣藥集團當日亦發聲明，指關注到公開舉報，據其了解，白雲山科技一直按公司章程依法經營，反而是康業元多次未履行董事及股東職責。