羅兵咸：中小內銀信貸質素不會出大問題

包商銀被接管 打破「剛性兌付」

姜昆指出，包商銀行被接管後，市場出現良性的信用分層，信用評級較高的AAA級中小銀行，現時同業存單認購率已回升到95%，較低級、AA+以下的認購率則維持在六成。長期而言，這有助打破內銀不會違約的「剛性兌付」印象，以利差區分不同銀行的風險級別，風險較高的中小型銀行資金成本會有所上升。

區域性銀行主要向當地企業貸款，在經濟放緩時抗壓力比國有銀行為低，例如農商行去年底不良貸款率為3.96%，就高於行業平均的1.83%。問及中小銀行客戶會否出現信貸問題，姜昆認為銀行不良資產暴露取決於他們的客戶群，過去兩年勞動集中高、高消耗、未能轉型的民企客戶出現較多不良貸款，這部分需要銀行自行清理，但整體問題不大。

人行政策漸見效果

姜昆指出，不良貸款更多出現在資金流有問題的民企身上，這些企業債務較多，在表外融資收縮下令再融資出現困難。不過，人行過去出台了不少政策協助民企渡過困難，如民企債券融資支持計劃、在民企銷售債券時提供擔保、地方政府提供紓困基金等，去年已漸見效果，因此姜昆不認為，今年中小型銀行信用風險會大幅上升。

至於中小銀行信用風險會否「傳染」整個金融體系，姜昆認為機會不大，大型和股份制銀行的客戶都是信貸較好的國企，人行亦適時注入流動性，因此短期流動性緊張不會轉化為信用風險。監管上，國務院在2017年成立金穩委，強化宏觀金融體系穩定。