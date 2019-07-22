大灣區拓母港 雲頂：更多旅客經港坐郵輪

港遊東南亞不受冬季影響

朱福明說，雲頂郵輪集團在香港已經發展25年，由提供中小型船隻服務開始，到發展至以「星夢」品牌的大郵輪，並繼續看好香港市場的發展。他指出，香港本身的港口位置不單可以北訪日本、韓國，亦可遊東南亞而不受冬季影響，除服務國際客外，集團旗下星夢郵輪更透過連繫廣州，讓更多西部內陸的人口有機會體驗郵輪旅遊。他表示，結合大灣區內香港、廣州及深圳3個母港發展，掌握6800萬人口市場，可以透過政府引導互相協調，發展成有如美國邁亞密般的郵輪樞紐。

國際郵輪增長勝傳統旅遊

相比傳統旅遊按年增長3.5%而言，朱福明稱，國際郵輪行業在2018年已經增長高達5.6%，並有高達2800萬人次參與，其中亞洲佔約420萬人次。雖然亞洲郵輪市場受內地經濟放慢影響，令去年增長降至4.6%，但若撇除中國內地的因素，增幅是高達8%至9%。現代郵輪更發展成有如一個目的地般，供遊客去探尋飲食、聽音樂及看表演的家庭遊活動。

現時雲頂郵輪旗下分麗星郵輪、以亞洲地區經營為主的星夢郵輪，以及在歐美以水晶郵輪3個品牌營運。朱福明指，當中麗星郵輪4隻郵輪則主力服務內地如廈門等二線港口，往來台灣甚至檳城等地。星夢品牌旗下「世界夢號」從香港及廣州出發，「雲頂夢號」主打星馬市場，「探索夢號」會有半年開發上海及天津市場，餘下時間服務澳紐甚至南美市場。水晶郵輪更配備2艘海輪、5艘河輪及結合1艘遊艇，配套B777改裝的飛機及破冰艇，走高端和奢華路線市場。