會計界：CRS實施 富豪難靠離岸公司避稅

劉彥表示，離岸信託或無法完全避稅，但仍可以為富商爭取延後課稅時間，惟內地新稅法並沒有明確說明離岸信託資產是否應納稅，徵稅與否，還取決於受益人是否中國納稅居民等條件。

羅兵咸永道全球派遣服務中國南部主管合伙人林燦榮認為，近年全球近百個稅區開始實施CRS（共同匯報標準），希望提高稅務透明度及打擊逃稅，開曼群島、英屬維京群島（BVI）等地亦開始就CRS立法。他提到，近年啟動的「開曼群島經濟實質法」下，富豪難以透過離岸公司在海外「停泊」大批回報以達至避稅，而且CRS下，中國內地、香港可交換稅務信息，有助堵截漏洞。

羅兵咸：家族信託助傳承資產

林表示，一般而言，透過基金持有離岸家族信託，「好似加多層」，目的不一定避稅，他解釋，家族信託有助傳承及保護資產，「更好地計劃財富，或者分身家」，富豪們可能基於經濟、政治及外匯管理考慮，而設立家族信託。