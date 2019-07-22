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雷軍等小米創辦人「隱身」方舟信託 稱不知股東增減持日期 業界：不合港披露方向

【明報專訊】本港首家WVR（同股不同權）架構上市公司小米（1810），上市一年來多次發行新股「獎勵員工」，其中由基金公司諾亞營運的「Ark Trust（方舟信託）」近期再申報，替客戶管理的小米持股大增。本報翻查資料，除雷軍外，再有多位創始人加入成為方舟信託客戶。由於屬權益持有實體，方舟信託有責任詳細申報應佔權益股份增減，其間多名股東持股增減，但方舟信託在申報聲言「不知道實際發生日期」，市場人士認為，情况未必違規，但不符合香港披露為本大方向。

明報記者 李哲毅

上周二（16日）聯交所披露，方舟信託持股由17.62%大增至27.87%，根據申報資料，增持的「發生日期」是今年5月27日，但方舟信託「知悉有關事件日期」則是7月10日。小米當時解釋指，方舟信託為信託基金，雷軍僅為其中一位客戶，公司上市後，有其他小米股東成為方舟信託客戶，故其持股有所增加。

部分創辦人持股較上市前少6.26億元

本報核對招股文件及其他申報資料，發現小米8位創始人當中，有5位已成為方舟信託客戶。對比方舟信託在今年2月持股披露、7月申報文件顯示，方舟信託旗下法團新增劉德、黎萬強及洪鋒家族基金，另外與雷軍同是順為資本創辦人的內地投資者許達來、小米上市前股東之一的私人公司Empire Treasure Global（招股書顯示為Duke King），以及由雷軍任董事、背後股東不明的Team Guide Limited 也加入了方舟信託。

雖然雷軍在小米股份禁售期完結後「自願加監」，但核對其他創辦人持股，劉德、黎萬強、洪鋒的家族基金持股較上市前減少約6871.30萬股，以上周五收市價計算，市值至少6.26億元，而Duke King持股減少680.94萬股，涉約6203萬，股份變動可能涉及套現減持或者轉讓。

不過，單計算雷軍、王川、劉德、黎萬強、洪鋒的家族基金，現時方舟信託仍合共管理約41.35億股小米股份，佔集團B類股份約23.82%，以上周五收市價9.11元計，市值逾370億元。

譚紹興：或因家族信託掌公司管理權

不過，更受爭議是方舟信託對客戶持股變動的了解程度不足，例如創始人之一王川家族基金最新持股，較今年2月增加638.09萬，涉約5813萬元，但基金卻申報「不知道持股變動的實際日子（is not known）」。而去年已加入方舟信託的私人公司Bliss Champ申報出現相同情况，該股東減持605.74萬股，市值約5518萬元，基金同樣對事件發生日期表示不知情。

投資者學會主席譚紹興表示，對於方舟信託表示不清楚其控制的離岸信託或公司持股變動，譚紹興估計，或與基金章程有關，他解釋，有時基金名義上擁有公司，但管理權仍在家族信託手上，故基金未能清楚了解持倉變化日期。他指出，這種情况未必構成違規，但做法不太符合「披露為本」原則，他提到，美國開始改進利用基金持股的披露制度，建議香港證監會可以參考。

相關字詞﹕譚紹興 許達來 方舟信託 雷軍 小米

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