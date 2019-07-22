經濟
封面故事
下一篇 上一篇

霸菱方偉昌：招行攻消費銀行 似昔日恒生

【明報專訊】霸菱中港股票投資總監方偉昌表示，招商銀行（3968）近年積極拓展與消費者相關的業務，一如恒生銀行（0011）多年前在本港成功轉型，而事實上內地居民對於消費金融貸款有很大的需求，故招行的前景值得看好。招行目前是方偉昌旗下「霸菱香港中國基金」及「霸菱中國精選基金」的核心持股。

投資股票年資較深的本港股民，也許記得交通銀行（3328）於2005年6月來港上市、為內銀股境外集資拉開序幕，其後建設銀行（0939）、 中國銀行（3988）、招行及工商銀行（1398）緊接分別於2005年10月、2006年6月、9月及10月赴港上市，認購人數往往以十萬計；銀行業是百業之母，當時不少港人除了希望認購內銀新股賺錢外，亦希望作長期投資，藉此推動內地經濟的發展，故此不乏長揸內銀股10多年至今的「長情股東」。

對於持有一籃子內銀股的長情股東來說，近來或會留意到一個有趣現象，自恒指於2016年2月見底回升以來，招行股價勁升190%，遠遠跑贏屬藍籌的三大國有商業銀行——建行、中行及工行（見圖）。

霸菱兩大基金重倉招行

招行股價勁升背後亦有盈利支持，集團去年盈利達805億元人民幣，過去兩年分別按年增長14.8%及13%，而建行、中行及工行期內盈利平均增長均低於5%；招行今年首季盈利增長11.3%至252億元人民幣，雖然增長略為放緩，惟仍繼續明顯跑贏同業。

截至5月底，方偉昌管理的「霸菱香港中國基金」及「霸菱中國精選基金」中，招行分別是第四大及第三大持股，佔比分別5.2%及6%，僅次於阿里巴巴及騰訊（0700），可見他「押中寶」。方偉昌上周接受訪問時點出招行投資亮點：「招行近年積極轉型為消費性銀行，一如恒生在多年前在本港主攻個人理財業務一樣，而內地居民對於消費金融貸款的確有很大的需求」。

零售貸款佔比近半 平均收益率逾6厘

記者翻查招行去年年報，招行去年淨利息收入達1603億元人民幣，按年增長10.7%，而貸款和墊款總額3.83萬億元人民幣，當中零售貸款達1.88萬億元人民幣，佔比達49.3%；零售貸款的平均收益率6.03厘，遠高於公司貸款及票據貼現的4.24厘及4.47厘。另外，招行去年淨手續費及佣金收入達665億元人民幣，當中銀行卡手續費按年增長19.3%至167億元人民幣，主要是信用卡中間業務收入增長。相比四大國有商業銀行之首的工行，招行上述數據均較理想（見表），可見招行積極轉型為消費性銀行的初步成果。

招行行長田惠宇在年報亦指出，集團去年零售客戶「三億」齊飛，儲蓄客戶和零售客戶總數分別達到1億和1.25億，分別增長17%和18%；「招商銀行」與「掌上生活」兩大App累計用戶數達到1.48億，增長43%，其中月活躍用戶（MAU）突破8100萬，增長47%。田惠宇強調，客群基礎加速增厚，是招行「與時光同行的最大底氣」。

[封面故事]

相關字詞﹕金融改革 恒生銀行 招商銀行

上 / 下一篇新聞

和美售深圳婦兒科醫院 賀建奎金主接手 傳為基因編輯嬰兒「產地」 醫院曾發聲明否認
和美售深圳婦兒科醫院 賀建奎金主接手 傳為基因編輯嬰兒「產地」 醫院曾發聲明否認
「基因編輯嬰兒」違反倫理 震驚全球
「基因編輯嬰兒」違反倫理 震驚全球
正威連續多年列世界500強企業
正威連續多年列世界500強企業
國泰併購快運 旅遊業界：加價需時觀察
國泰併購快運 旅遊業界：加價需時觀察
陳茂波：中港新稅務協議 科研受惠
陳茂波：中港新稅務協議 科研受惠
天達馬文暢：看好內地經濟前景 外資料續流入A股
天達馬文暢：看好內地經濟前景 外資料續流入A股
霸菱擬加碼A股 增聘投研人員
霸菱擬加碼A股 增聘投研人員
天達馬文暢：內地金融改革 看好保險科網
天達馬文暢：內地金融改革 看好保險科網
雷軍等小米創辦人「隱身」方舟信託 稱不知股東增減持日期 業界：不合港披露方向
雷軍等小米創辦人「隱身」方舟信託 稱不知股東增減持日期 業界：不合港披露方向
會計界：CRS實施 富豪難靠離岸公司避稅
會計界：CRS實施 富豪難靠離岸公司避稅
大灣區拓母港 雲頂：更多旅客經港坐郵輪
大灣區拓母港 雲頂：更多旅客經港坐郵輪
羅兵咸：中小內銀信貸質素不會出大問題
羅兵咸：中小內銀信貸質素不會出大問題
市場化改革 貸款利率短期或升
市場化改革 貸款利率短期或升
白雲山澄清造假 國產「偉哥」去年賺近4億
白雲山澄清造假 國產「偉哥」去年賺近4億
葉創成：候低250天線吸新地
葉創成：候低250天線吸新地
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：看好內需Call蒙牛12922
金子：看好內需Call蒙牛12922
劉思明：內部回穩政策利好 太保強勢
劉思明：內部回穩政策利好 太保強勢
蔡金強：誰的玉石俱焚
蔡金強：誰的玉石俱焚
潘啓才：與洗米仔的一份奇緣
潘啓才：與洗米仔的一份奇緣
李聲揚：減息周期展開 留意香港電訊
李聲揚：減息周期展開 留意香港電訊
謝偉銓：限制多反應淡 工廈改裝政策應優化
謝偉銓：限制多反應淡 工廈改裝政策應優化
沈永年：珠海開放限購 樓巿即時轉活
沈永年：珠海開放限購 樓巿即時轉活
黃德几：友邦內地具增長動力 中線看95元
黃德几：友邦內地具增長動力 中線看95元
陳政生：中海物業股價強勢畢現
陳政生：中海物業股價強勢畢現
許繹彬：貿談困難重重 股市受壓
許繹彬：貿談困難重重 股市受壓
加強監管 反有利比特幣價 減少投機炒作 升浪有基本因素支持
加強監管 反有利比特幣價 減少投機炒作 升浪有基本因素支持
陸振輝：退休族常外遊宜購全年旅保
陸振輝：退休族常外遊宜購全年旅保
陳增濤：Château Chassagne-Montrachet 從古老到現代
陳增濤：Château Chassagne-Montrachet 從古老到現代
謝紹榮：貨幣隱憂造就黃金升勢
謝紹榮：貨幣隱憂造就黃金升勢
陸振球：窮不與富鬥 投資富人股
陸振球：窮不與富鬥 投資富人股
高志堅：投資最忌跟車太貼
高志堅：投資最忌跟車太貼
林少陽：逢低吸 待股市亢奮獲利
林少陽：逢低吸 待股市亢奮獲利
技術取勝：恒隆地產V形反彈
技術取勝：恒隆地產V形反彈
潘迪藍：港樓市只有調整不會大跌
潘迪藍：港樓市只有調整不會大跌
蘇沛豐：粵豐攻大灣區 高增長股之選
蘇沛豐：粵豐攻大灣區 高增長股之選
李順威：美料減息0.25厘 留意市場對業績反應
李順威：美料減息0.25厘 留意市場對業績反應
劉思明：水泥股穩健 海螺現價收集
劉思明：水泥股穩健 海螺現價收集
何啟聰：反手部署做淡 友邦Put 20451
何啟聰：反手部署做淡 友邦Put 20451
瑞銀亞洲：盤源多具優勢 港鐵Call 20937
瑞銀亞洲：盤源多具優勢 港鐵Call 20937
摩根大通亞洲：中移窄幅牛皮 吼界內證47012
摩根大通亞洲：中移窄幅牛皮 吼界內證47012
周顯：喪失啤殼功能 散戶反受害
周顯：喪失啤殼功能 散戶反受害
何國良：中港股估值較其他亞太地區吸引
何國良：中港股估值較其他亞太地區吸引
何濼生：中國債務比例首破 300% 沒什麼大不了
何濼生：中國債務比例首破 300% 沒什麼大不了
王弼：「過億」收租佬的煩惱
王弼：「過億」收租佬的煩惱
曾淵滄：兵分多路 炒股不炒市
曾淵滄：兵分多路 炒股不炒市
湯文亮：歐盟——勾心鬥角聯盟
湯文亮：歐盟——勾心鬥角聯盟
陳永傑：上半年港樓險勝港股
陳永傑：上半年港樓險勝港股
廖偉強：下半年樓市仍樂觀
廖偉強：下半年樓市仍樂觀
布少明：下半年樓價料升3%至5%
布少明：下半年樓價料升3%至5%
李志成：減息呼聲高 樓市見支持
李志成：減息呼聲高 樓市見支持
郭思治．推介股份：首長國際（0697）
郭思治．推介股份：首長國際（0697）
歐宸銘．推介股份：培力控股（1498）
歐宸銘．推介股份：培力控股（1498）
李嘉廉．推介股份：中國神華（1088）
李嘉廉．推介股份：中國神華（1088）
涂國彬．推介股份：港鐵（0066）
涂國彬．推介股份：港鐵（0066）
盧楚仁：全球女領袖走向 左右股匯
盧楚仁：全球女領袖走向 左右股匯
龐寶林：全球減息 看好新興債
龐寶林：全球減息 看好新興債
珀玥201呎叫租1.5萬 呎租高見75元 貴過市區納米樓 本季入伙3774伙
珀玥201呎叫租1.5萬 呎租高見75元 貴過市區納米樓 本季入伙3774伙
AVA55月租破萬 納米戶呎租65元
AVA55月租破萬 納米戶呎租65元
內地生1.9萬 合租叠茵庭3房
內地生1.9萬 合租叠茵庭3房
朗濤3日暫收逾千票 超額5.7倍
朗濤3日暫收逾千票 超額5.7倍
尚都首宗額印鬆綁 1房3年升三成
尚都首宗額印鬆綁 1房3年升三成
瑞安3.87億沽偉業街93號商廈
瑞安3.87億沽偉業街93號商廈
御半山II 開放式250呎起
御半山II 開放式250呎起
屯市價量齊升 實呎企穩1.5萬
屯市價量齊升 實呎企穩1.5萬
加息周期盡頭 吸高息債良機
加息周期盡頭 吸高息債良機
直接買債投資債券基金 投資理念大不同
直接買債投資債券基金 投資理念大不同