霸菱方偉昌：招行攻消費銀行 似昔日恒生

投資股票年資較深的本港股民，也許記得交通銀行（3328）於2005年6月來港上市、為內銀股境外集資拉開序幕，其後建設銀行（0939）、 中國銀行（3988）、招行及工商銀行（1398）緊接分別於2005年10月、2006年6月、9月及10月赴港上市，認購人數往往以十萬計；銀行業是百業之母，當時不少港人除了希望認購內銀新股賺錢外，亦希望作長期投資，藉此推動內地經濟的發展，故此不乏長揸內銀股10多年至今的「長情股東」。

對於持有一籃子內銀股的長情股東來說，近來或會留意到一個有趣現象，自恒指於2016年2月見底回升以來，招行股價勁升190%，遠遠跑贏屬藍籌的三大國有商業銀行——建行、中行及工行（見圖）。

霸菱兩大基金重倉招行

招行股價勁升背後亦有盈利支持，集團去年盈利達805億元人民幣，過去兩年分別按年增長14.8%及13%，而建行、中行及工行期內盈利平均增長均低於5%；招行今年首季盈利增長11.3%至252億元人民幣，雖然增長略為放緩，惟仍繼續明顯跑贏同業。

截至5月底，方偉昌管理的「霸菱香港中國基金」及「霸菱中國精選基金」中，招行分別是第四大及第三大持股，佔比分別5.2%及6%，僅次於阿里巴巴及騰訊（0700），可見他「押中寶」。方偉昌上周接受訪問時點出招行投資亮點：「招行近年積極轉型為消費性銀行，一如恒生在多年前在本港主攻個人理財業務一樣，而內地居民對於消費金融貸款的確有很大的需求」。

零售貸款佔比近半 平均收益率逾6厘

記者翻查招行去年年報，招行去年淨利息收入達1603億元人民幣，按年增長10.7%，而貸款和墊款總額3.83萬億元人民幣，當中零售貸款達1.88萬億元人民幣，佔比達49.3%；零售貸款的平均收益率6.03厘，遠高於公司貸款及票據貼現的4.24厘及4.47厘。另外，招行去年淨手續費及佣金收入達665億元人民幣，當中銀行卡手續費按年增長19.3%至167億元人民幣，主要是信用卡中間業務收入增長。相比四大國有商業銀行之首的工行，招行上述數據均較理想（見表），可見招行積極轉型為消費性銀行的初步成果。

招行行長田惠宇在年報亦指出，集團去年零售客戶「三億」齊飛，儲蓄客戶和零售客戶總數分別達到1億和1.25億，分別增長17%和18%；「招商銀行」與「掌上生活」兩大App累計用戶數達到1.48億，增長43%，其中月活躍用戶（MAU）突破8100萬，增長47%。田惠宇強調，客群基礎加速增厚，是招行「與時光同行的最大底氣」。

[封面故事]