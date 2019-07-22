霸菱擬加碼A股 增聘投研人員

過去3年白馬股領跑 賺錢易過港股

不少基金公司亦正在加大研究及投資A股的資源，例如霸菱今年便在上海增聘股票基金經理一名，債券基金經理及分析員各一名。霸菱中港股票投資總監方偉昌透露，旗下「霸菱香港中國基金」亦傾向增加投資A股，該基金目前設有A股佔資產總值比例不可高於10%的限制，現正申請將比例調高至20%。

方偉昌分析，隨着A股佔MSCI新興市場指數的權重正逐步增加，國際投資者對投資A股的興趣亦愈來愈大，基金公司增加研究及投資A股的資源屬大勢所趨。另外，從旗下基金的實戰經驗來說 ，過去3年投資A股賺錢的確比港股容易，「2004年加入霸菱後，我在2006年便買第一隻A股，霸菱亦於2010年成功申請QFII推出首隻A股基金。過去我們投資A股時覺得很奇怪——為何基本因素理想的股票表現一般？但隨著過去3年外資增加投資A股，（在個別股票的定價權增加），我們看好的30至50隻『白馬股』均跑出」。

雖然方偉昌旗下基金暫時亦沒有投資科創板上市的股份，但他表示會積極研究，希望從中至少能夠找到一間具增長潛力的上市公司作為投資對象。

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