天達馬文暢：看好內地經濟前景 外資料續流入A股

明報記者 葉創成

雖然美股三大指數受惠減息憧憬本月以來曾持續破頂，惟普信亞太區多元資產管理主管普樂維（Thomas Poullaouec）在上期封面故事指出，市場高估聯儲局減息幅度，他預測美國10年期國債孳息率可能回升至3厘，為美股帶來不明朗因素，暫時他相對看好包括中國在內的新興市場股票。結果美股三大指數上周初創新高後掉頭向下，標指、納指及道指全周分別錄得1.23%、1.18%及0.65%的跌幅，而恒指及MSCI新興市場指數期內分別上升1.03%及0.65%，在科創板今日登場前，滬深300指數上周則變化不大。

本周市場焦點是，中國國家主習近平於去年11月5日在首屆中國國際進口博覽會開幕儀式上親自提出成立的科創板，首批股份今日掛牌，將為本港及內地股市帶來哪些變化呢？

中產崛起 消費成經濟增長動力

根據晨星亞洲截至上周五數據，由馬文暢管理的「天達全方位中國股票基金」今年以來回報達23.31%，在「中國股票」組別的221隻同類基金中排名第4；而截至6月底，該基金過去3年每年平均回報達19.46%，同樣在該組別中排名第4。在理想的往績支持下，該基金自從2015年5月成立以來，短短4年多時間內，規模已增加至14億美元。

馬文暢強調，由於她看好內地經濟長遠前景，故對中國股票投資機會亦持建設性的看法：

「內地經濟在20年前由製造業及出口帶動，但近年出現很大改變，目前最大的經濟增長動力已轉至消費及服務業，而我們相信這些改變仍未完成，在此過程中很多政策出台，經濟基本面亦出現很大變化……內地中產階級的數量及人均財富水平均持續增長，對生活質素、產品及服務各方面的要求愈來愈高，能夠滿足這些需求的上市公司業務高速增長，令我們有更多新經濟股可供選擇……另外，中央近年推出供給側改革後，很多行業的集中度已明顯提升。我們認為國企改革是持續不斷的過程，政府亦探討新的方向，提供新的誘因鼓勵國企提升競爭力，令國企的盈利能力及現金回報水平繼續改善。」

看好國企改革 舊經濟股可尋寶

經過由下而上精挑細選，馬文暢指出，旗下基金的股票組合可簡單歸納為四大投資主題，包括：（1）新經濟股、（2）受惠改革的舊經濟股、（3）在全國有品牌的消費股，及（4）現金流及派息穩中有升的公用股。

馬文暢指出，MSCI中國指數及MSCI中國A股指數未來12個月預測市盈率分別僅12倍及13倍，對比MSCI全球指數的16.4倍仍有一定折讓（圖1），而即使去年第二季開始盈利預測持續被下調，市場現仍預期不論MSCI中國指數及滬深300指數今明兩年盈利有雙位數增長（圖2及圖3）；由於中國股市同時具備市盈率較低及盈利增長較快等兩大利好因素支持，其表現能夠跑贏全球股市屬合理預期。

相對全球 中資股估值低盈利增長快

風險方面，馬文暢認為，要留意中美貿易戰如何發展，假若兩國政府像5月初一樣談判破裂再次互相加徵關稅，市場也會出現調整，但她強調，由於市場已視中美對峙為常態，相信此因素不會令中資股像去年一樣顯著下跌。另外，國家統計局上周一公布內地GDP上季按年增長6.2%，符合市場預期，支持中資股上周向好，若向前望的話，她認為要留意內地經濟下半年表現會否遜於預期，以及中央會因此出台哪些「穩增長」政策。總括而言，她強調看好內地經濟長遠前景，即使股市可能因為某些原因出現短期波動，調整過後便有新的投資機會。

A股獲MSCI增權重 吸引外資

值得注意的是，截至6月底止，「天達全方位中國股票基金」股份類別中47.7%屬A股，H股佔38.2%，其餘屬其他股票及現金。馬文暢指出，雖然過去很多投資者視內地A股與境外上市的中資股為兩個不同市場，但她一直視兩者為同一市場，故該基金自成立以來一直同時投資在內地、本港及美國上市股票，從中選出最有投資價值的中資股，「在岸及離岸股市各佔中國股市一半，放棄其中一個市場便等於放棄一半市場」。

科創板首批股份估值高

本身是內地人的馬文暢，在投資A股時亦較得心應手，該基金截至今年6月底止過去3年年均回報19.46%中，主要由A股貢獻，其次是在美國以ADR方式上市的中資股，跟著才是港股。她指出，MSCI新興市場指數於5月已經將A股的納入因子由5%調高至10%，而8月及11月將分別進一步調高至15%及20%，此舉除了令追蹤指數的被動基金須買入A股外，即使主動基金亦要因應A股佔比增加調撥更多資源研究及投資A股，相信A股在國際投資者的資產配置中將扮演更重要的角色。

雖然馬文暢看好A股前景，但旗下基金暫時卻沒有投資科創板，原因是有關股份估值不低，「科創板首批上市的25隻股份整體融資規模並非太大，扣除集資最大的一間後，其餘24間平均融資規模約10億元人民幣；但這些股份的估值都比較高，最貴的市盈率達170倍，最低的市盈率約19倍，但低於20倍的亦僅只一間，其餘平均市盈率達50倍，相對於整體中國股市估值屬偏高。當然，科創板將實現很多監管制度的改革，我們會繼續密切留意」。她續說，目前外資只可透過合格境外機構投資者（QFII）及人民幣合格境外機構投資者（RQFII）額度投資科創板股票，不能經過滬股通的互聯互通機制投資，這些限制日後會否放寬，亦值得關注。

[封面故事]