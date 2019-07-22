國泰併購快運 旅遊業界：加價需時觀察

議員：旅行社廉航合作向來不多

國泰現時到日本的直航航點只有7個，而快運則有12條日本直航航線，撇開重疊的東京、大阪及名古屋等5個城市，國泰此次收購快運，變相額外收割多7個航點，以航點數量計算，國泰預期會稱霸本港往日本的航空市場。

旅遊界立法會議員姚思榮表示，收購快運可以為國泰帶來幫助，因廉航有別於國泰以往較正規的經營方式，收購後可提供更多元化服務，而且進入廉航市場後，亦有助吸引年輕客戶。他又預計，國泰收購後短時間內不會改變快運的經營模式。

當被問及此次收購會否影響旅行團營運成本，姚思榮則認為影響不大。他續指，旅行社與廉航之間的合作向來不多，原因是廉航機票價格浮動大，同時廉航可提供的團體優惠及佣金不多，所以他預料旅行團營運成本即使在收購後也不會大影響。 本報昨日同時向東瀛遊執行董事禤國全查詢，他表示現階段去評論收購會否增加旅行團營運成本是為時尚早，但認為收購有助國泰未來提供更好的服務。

本報昨日亦有向國泰查詢， 國泰回應指暫未打算安排記者交代事件， 目前工作的重點是確保過渡期順暢。