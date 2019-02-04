正威連續多年列世界500強企業

SARS期間低吸銅礦 急速發展

綜合內地媒體及正威官網資料，王文銀早期只是做一些OEM、ODM生意，其後由電線廠開始延伸產業鏈至銅材料加工、電纜廠等，在2003年SARS期間迎來人生轉捩點，趁低收購多個礦山，開展全產業鏈發展，亦造就正威急速發展，並在2008年躋身中國500強企業，排位461位。

王文銀雖然低調，但他在2019年《福布斯》全球富豪榜位列127名，身家高達110億美元（約858億港元），2018年胡潤百富榜與小米（1810）創辦人兼主席雷軍並列第10名，身家估計達1100億元人民幣。王文銀擔任不少公職，目前是全國政協委員、深圳企聯、深圳市企業家協會九屆理事會會長等。

2015年開始拓大健康產業

王文銀近年已逐步擴張至其他產業，其中被視為投資賀建奎創辦的瀚海基因，可追溯至2015年開始大健康產業，與和美醫院關係甚多的，還有集團旗下醫療事業部總裁林志通。正威官網顯示，集團早在2014年便已向賀建奎任教的南方科技大旗下教育基金會捐款，並出資1億元成立「南科大正威技術產業投資基金」。但到底賀建奎研究「基因改造嬰兒」的資金來自何方，仍未公開。