「基因編輯嬰兒」違反倫理 震驚全球

賀建奎是在去年11月26日公開發表「全球首例基因改造嬰兒」已在內地出生，引起學界嘩然。賀建奎當時指出，已為7對夫婦的胚胎進行基因改造，成功為其中一對雙胞胎加入可抵抗愛滋病的基因，並已於去年11月健康出生。

他當時強調，基因改造只為預防及治療疾病，惟研究嚴重違背學術倫理和學術等規範，令事件在全球科學界、甚至普羅大眾之間掀起巨大爭議，同時亦引起不少其他討論，例如愛滋病在現行醫學技術下病情是可控的，是否有必要進行基因編輯；甚至往後會否出現「訂製嬰兒」等。

賀建奎在爭議中不為所動，他在研究發表後兩天，11月28日來港參加第2屆人類基因組編輯國際峰會，會上堅稱對研究結果感到自豪，卻未有回應社會對於研究衍生的問題及道德爭論等。賀建奎在峰會結束後消聲匿迹，有外媒報道指，賀至今一直被「軟禁」在南科大招待所。

內地官方冷處理 撇清各方關連

內地當局對「基因嬰兒」事件採冷處理，事隔兩個月，新華社及人民日報等官媒才在2019年1月公布，經廣東省政府調查後，指事件是賀建奎為「追逐個人名利，自籌資金，蓄意逃避監管，私自組織有關人員，實施國家明令禁止的以生殖為目的的人類胚胎基因編輯活動」，完全撇清與其他各方的關連；又透露廣東省將在國家有關部門的指導下，將對已出生嬰兒和懷孕志願者的處理方式，做好醫學觀察和隨訪等工作。