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和美售深圳婦兒科醫院 賀建奎金主接手 傳為基因編輯嬰兒「產地」 醫院曾發聲明否認

【明報專訊】內地學者賀建奎去年引發「基因編輯嬰兒」風波，本港上市的和美醫院（1509）捲入事件，旗下深圳和美婦兒科醫院被指為基因編輯嬰兒出生地，及該院醫學倫理委員會批准研究申請。和美於今年4月底突以醫院嚴重虧損為由，以6300萬元人民幣向一家新註冊僅1個月的內地公司「深圳仁正」出售醫院92%股權。本報發現，深圳仁正幕後股東是被指為賀建奎「金主」的山東富豪、正威國際集團創辦人王文銀。

明報記者 方楚茵、陳子凌

和美醫療4月公布將深圳和美婦兒科醫院出售，買方公司深圳仁正成立不足1個月，缺乏背景資料，根據公司註冊資料，深圳仁正在5月底變更工商信息，並披露由正威集團旗下的深圳正威大健康全資100%持有，並全控了深圳和美婦兒科醫院，並將醫院改名為深圳頤安婦產醫院。本報曾就交易分別向正威國際及和美醫療查詢，但截稿前未有回應。

正威和美截稿前未有回應

翻查資料，正威與賀建奎之間在交易前已曾拉上關係。賀建奎曾擁有多間內地註冊公司，其中他旗下的瀚海基因曾與和美婦兒科醫院組成策略合作；而王文銀旗下正威集團，在2014年成為瀚海基因的天使投資者，至去年11月20日，亦即基因編輯嬰兒風波引爆前數天，更參與賀建奎旗下另一公司因合生物的A輪5000萬融資，是賀建奎名副其實的「金主」。其中瀚海基因更傳原擬2018年來港上市。

雖然在爭議事件爆發後，瀚海基因及因合生物已公開否認涉及基因編輯嬰兒，當中瀚海基因更在上月中低調發出聲明，免去賀建奎董事、董事長及法定代表人等全部職務，撇清關係，反映這些企業及研究或已不再由賀操縱。

而作為今次交易核心資產的和美婦兒科醫院，除是瀚海基因合作伙伴外，不少內媒更指為基因編輯嬰兒出生地，雖然和美醫療去年曾發澄清，指醫院從未參與基因編輯嬰兒的任何實驗環節及分娩，甚至網傳的研究申請書上的醫院簽名有偽造嫌疑，惟作為賀建奎背後主要投資者，正威今次「回收資產」無疑顯得迂迴。

職員：不清楚醫院與賀建奎關係

本報記者上周曾到和美婦兒科醫院觀察，惟醫院大樓外掛出名字未改，仍繼續標明屬和美醫療旗下，甚至接待處職員在介紹業務時，亦稱醫院母公司「香港上市」，但問及賀建奎和醫院關係，職員表示「不清楚」。至於醫院新股東深圳仁正，辦公室位於正威集團辦公室，正威職員表示，該地址一直是集團辦公所在，沒聽聞有仁正醫療這間公司的人在該處工作。

作為醫院的賣方，和美醫療與正威國際亦有關連。根據和美醫療招股文件，深圳和美婦兒科醫院原由公司與另一名股東林志通各持有92%及8%股權，其中林志通透過與和美醫療主席林玉明胞兄林玉國共同持有私人公司Honeycare，間接持有和美醫療小量股權；同時林志通亦是正威國際醫療事業部負責人，有內地報道指林志通曾是瀚海基因董事，反映正威、和美及賀建奎背後關係密切。

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