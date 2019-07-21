內地5G熱 背後存隱憂

繼6月初獲得5G牌照後，中國三大電信運營商紛紛公布雄心勃勃的5G發展計劃，均表示今年內各自要實現至少40個城市5G覆蓋。中國移動甚至宣稱要打造「全球規模最大的5G精品網絡」，2020年5G網絡要覆蓋全國地級以上城市。

內地如此看重5G，緣於5G背後蘊藏海量市場機遇和巨大經濟增長空間。

大規模投入基建 商用步伐跟不上

業內人士預計，5G在超高清視頻、VR、無人駕駛等領域的成功示範，將推升傳感器、高清視頻、智能手機、無人駕駛汽車、智能家居等終端裝置的需求，並可帶動大數據、雲計算、人工智能等信息服務收入顯著增長。有測算稱，得益於5G發展，到2030年中國互聯網信息服務收入可達2.6萬億元（人民幣，下同）。在當前內地製造業增長疲弱，經濟下行壓力加大之際，5G無疑有望成為拉動中國經濟的新增長點。

但5G過熱背後也潛藏不少風險。

其一，商用進程緩慢。作為一項前沿技術，5G屬高科技、高投入、高回報，溢出效應十分顯著，每投入1個單位可帶動6個單位的經濟產出。但是，技術必須落腳於商業應用，與具體行業融合，才能真正形成新經濟增長點。

而目前中國5G商用進程才剛剛起步，終端體驗、網絡覆蓋、業務應用等方面仍在探索之中。

地方爭相佈局 供需矛盾加劇

其二，業內人士預計5G建設將持續7至8年，總投資將達1.2萬億元。但5G部署投入成本高，短期內很難獲取資本回報。

一邊是網絡大規模建設日益提速，一邊是商用進程相對遲滯，這種不平衡不協調對5G產業造成的不利影響不可輕視。

其三，現在北京、浙江等多個地方政府均印發5G發展相關規劃，提出開放公共區域、簡化審批手續、推進共建共享、保障用電供給、建設產業園區等多項支持政策。而5G目前頻譜資源有限，地方爭相佈局5G或加劇短期內供需矛盾。

不過，內地似已對以上風險有所覺察。工信部日前表示，要加快5G商用，推進「5G+工業互聯網」，形成一批可複製推廣的創新應用模式，培育壯大行業龍頭企業。發改委等三部委亦聯合發文，要求加快推進5G手機商業應用，鼓勵5G手機研製和上市銷售。加強人工智能、新型顯示等新一代信息技術在手機上的融合應用。隨着5G手機批量上市以及5G網絡建設日趨完善，5G商業應用下半年或有望迎來啟動期。

[馮其十 神州新形勢]