朗濤兩天收560票 超額認購2.7倍

鷹君旗下朗濤自上周四公布首張價單、首批150伙以折實平均實呎13567元推售後，隨即開放示範單位及同步收票，昨日為開放示範單位後的首個周末，不少準買家到設於旺角朗豪坊的示範單位參觀，高峰時曾有逾500人排隊等候，朗豪坊寫字樓大堂逼得水泄不通。市場消息指出，項目累收560票，超額認購2.7倍，或有機會短期內加推單位應市。

「龍牀盤」菁雋連錄兩宗撻訂

另一邊廂，內房佳源國際（2768）與「舖王」 鄧成波持有的屯門「龍牀盤」菁雋，於上周日幾近售罄全數單位後，一周後已錄2宗撻訂個案，發展商殺訂逾30萬元。撻定單位為8樓15室及17樓11樓，同屬開放式戶，實用分別164及171方呎，兩伙成交價分別284.6萬及321.7萬元，以訂金樓價5%計，料殺訂14.23萬及16.09萬元。

至於二手市場方面，社會氣氛不穩，業主接受願減價沽貨。世紀21物業將軍澳區經理魏仕良表示，將軍澳景林邨景櫚樓低層24室，實用349方呎，原業主原於綠表市場以210萬元放售，買賣雙方議價後以208萬元（未補地價）易手，成交價較市價低5%，折合實呎5960元。原業主於2016年以46.5萬元購入，持貨3年，額外印花稅期滿沽出單位，帳面獲利161.5萬元，3年物業升值3.5倍。

景林邨持貨3年升值3.5倍

另香港置業首席區域董事余栢表示，荔枝角美孚新邨最新錄減價成交，該單位為3期百老匯街63號中層B室，實用面積511方呎，原業主於今年5月起以850萬元放售物業，至近日獲上車客垂青，議價後價減47萬元或5.5%至803萬成交，折合實呎15,714元。原業主於2015年12月以579萬元購入單位，持貨4年，帳面獲利224萬元，物業升值約38.7%。