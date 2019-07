BTS歷來最高經濟價值韓團 每年經濟貢獻390億 超越PSY裴勇俊

資料來源:《時代》周刊、CNBC、《東亞日報》、韓聯社

據《時代》周刊介紹,BTS得益於其稱為「A.R.M.Y」的粉絲大軍在網上大力推廣BTS的音樂,這組合已連續3年蟬聯Billboard音樂大獎的「頂級社交媒體藝人」(Top Social Artist)。最近一年間,BTS的3張專輯登上「Billboard 200」排行榜的榜首,是1960年代「披頭四」樂隊以後,首個創出此成績的組合。BTS在4月推出的專輯《Map of the Soul: Persona》在全球賣出超過300萬張,並登上89個國家及地區iTunes專輯榜榜首。同在今年4月發表的《Boy with Luv》MV首次公開後,24小時的視頻點擊量就超過7500萬次。

三登「Billboard 200」榜首 媲美披頭四

像大多數歌手和組合一樣,巡演是BTS的主要收入來源之一。CNBC引述的數據稱,BTS的「Love Yourself: Speak Yourself」巡演門票總銷售額超過1億美元,平均每場表演賣出總值450萬美元的門票。

現代研究所估計,BTS每年吸引79.6萬名外國人赴韓國,促進當地旅遊業發展。該機構估計,在2017年的1041萬訪韓旅客當中,7.6%是受到BTS影響而前往韓國旅遊。根據韓國觀光公社(KTO)的調查,韓國最受歡迎的景點當中,前5位景點都是與BTS相關的「打卡」地點。

每年吸引79.6萬遊客赴韓國

韓流明星對韓國旅遊業一直有莫大的刺激作用,例如2002年裴勇俊主演的韓劇《冬季戀歌》播出後,其拍攝場地南怡島就吸引了65萬名遊客。PSY在2012年紅遍網絡世界的《江南Style》也有助促進韓國在2012年的旅遊業。首爾市政府早前亦讚揚在歐美大受歡迎的BTS促進旅遊業,助抵消「薩德反導彈系統」(THAAD)風波而引發中國旅客杯葛的影響。這情况在其他國家反而相對少見,因為大部分國家的旅遊業都是以景點或節慶作賣點,而少有以偶像作招徠。

韓流同好會人數按年增22%

根據韓國國際交流財團的報告指出,去年底韓國以外的113個國家的韓流同好會(包括偶像粉絲會、韓國文化、韓餐、跆拳道同好會、大學的韓流社團)數量達1843個,會員共計8919萬人,按年增長22%,主要受益於BTS在國際社會走紅。

2017年消費品出口 1.7%與BTS有關

根據現代研究所去年12月的數據,2017年韓國價值652億美元的消費品出口額當中,有11億美元(1.7%)來自BTS效應。化妝品、食品和服裝等,也是韓國重要的出口消費品,而BTS對這些產品都有重大影響力。韓國央行的經濟統計系統亦顯示,韓國在2019年第一季的音樂和娛樂的國際收支達1.147億美元,為2016年第三季以來最高的收支盈餘,背後歸因於中韓關係改善及BTS效應。

明報記者 黃展翹

