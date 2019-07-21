匯豐梁兆基：全年經濟增長低至1%

另外，本港很多大型基建接近完成，投資可能減少，加上零售下滑，對經濟支持可能減少。梁兆基認為，今年下半年經濟會繼續低迷，全年本港經濟增長低至接近1%。

關鍵仍看中美貿易進展

梁兆基認為，中美貿易爭議會長期持續，因為雙方利益衝突大，貿易不平衡、歐美擔心中國崛起，因此美國不易對中國放鬆，預計情况在未來10年都會出現。他希望短期內，中美會達成協議令貿易回升，但目前中美仍是拖拉戰，不認為下半年會有突破。明年本港經濟情况，仍主要看中美貿易問題能否解決。

近期有零售商認為本港近期的示威影響本港零售增長，梁兆基指出，早於政治事件發生前，零售已經開始放緩，趨勢已經形成。

指港零售反修例示威前已放緩

他認為，近年中美持續爭拗和反全球化發展，中國經濟轉變成以內需為主，香港中間人角色，由向外銷售中國產品，轉變成為引領外資進入中國，和到大灣區為中國企業開發金融等產品市場。不過在目前的政治環境下，進一步融合中港會變得更困難。