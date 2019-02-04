美股高開低收 港股ADR疲軟

減息半厘機率大跌至22.5％

上周四紐約聯儲局總裁威廉斯指美國經濟在危機初始時間，最有效應對為減息，引起市場加大降息幅度的預期，不過昨日紐約聯儲局澄清，威廉斯的言論無意暗示聯儲局的降息行動，期貨市場預期聯儲局減息0.5厘的機會由周四的41%，回落至周五的22.5%。

波士頓聯邦儲備銀行長Eric Rosengren接受美國傳媒CNBC訪問時表示，鑑於自6月中旬以來的正面經濟數據，他認為美國經濟不需要降息。

微軟業績強勁，收市上升0.1%，但標普500科技股指數下跌0.55%。路孚特IBES顯示，市場預期標普500指數成分股公司第二季的利潤將增長1%，早前則預期小幅下降。

耀才：港股難脫上落市格局

港股ADR普遍疲弱，比例指數跌0.7%報28,575點，騰訊控股（0700）及中國石化（0386）ADR跌逾1%，港交所（0388）及中國人壽（2628）亦跌近1%。

耀才證券研究部總監植耀輝認為，港股短期仍難擺脫上落市格局，特別是中美貿易談判難有共識情况下，恒指短期亦只會於28,000至29,000點上落；行業方面看好5G相關股表現，以及防守力較高股份，如港鐵（0066）及領展（0823）。該行一項有關散戶對港股及A股下半年前景的問卷調查結果顯示，有46%受訪散戶預期港股下半年將於28,000至29,999點上落。耀才是次共收集接近3000份問卷。