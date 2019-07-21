人行發布金融11條開放市場

兩項措施屬新公布

人行表示，為貫徹落實黨中央、國務院關於進一步擴大對外開放的決策部署，按照「宜快不宜慢、宜早不宜遲」的原則，推出11條措施。11條措施包括將部分計劃至2021年取消的限制提前1年實施，以及支持境外機構進入各金融領。（見表）

就允許試點外資控股理財公司，人行表示，這是一個全新類別的金融機構，是指境外資管機構（例如貝萊德）可以和境內的保險資產管理公司或銀行理財子公司，合資設立外方控股的理財公司。這類金融機構具體營業範圍、投資限制、公募還是私募，監管指標控制都尚不明確，但可肯定的是外資機構的選擇多元化，如果是外資銀行可以自行發起設立理財子公司，外資金融機構可以參股，外資資管機構既可以參股理財子公司，也可以和理財子公司另外再設立一個外方控股的資管機構。

至於允許外資機構獲得銀行間債市A類主承銷牌照，現時41家A類承銷機構全部是國內大型國有、股份制和大型城商行為主，外加11個券商。外資銀行一直嘗試申請A類承銷資格，目前有3家銀行（匯豐、渣打、法國巴黎）獲得B類承銷資格，惟B類承銷資格業務有一定限制，對承銷的企業局限在一定範圍。

允外資A類銀行間債市承銷資格

人行指出，此次允許外資機構獲得銀行間債市A類主承銷牌照，但實際上從准入門檻看，也需要考慮目前國內的41家外資銀行實力有限，除非給外資銀行超國民待遇，否則按照公允的准入標準，絕大部分外資銀行並不符合准入條件。