金管局：儲值支付洗錢風險達中度 近3年1200宗可疑交易 業界分析或推實名制

明報記者 歐陽偉昉

首批儲值支付工具（SVF）牌照在2016年發出，本港目前共發出15個儲值支付工具牌照，另有3家銀行營運儲值支付工具。去年儲值支付工具總交易額為1920億元，單計下半年交易量比去年同期增長44%。以交易劃分，有62.4%交易金額用作支付購物和服務，其中八達通卡佔逾一半，帳戶儲值額和交易額均較低。另外，有23.6%的交易金額是轉帳回自己的銀行帳戶，通常是用商戶和客戶將資金從電子錢包，轉至自己戶口，金管局認為，以上共約86%交易金額洗錢風險較低。

86%交易金額洗錢風險較低

至於另外14%交易金額，金管局則認為相關服務，被濫用作洗錢的風險較高。P2P佔去年交易金額10.7%，過去兩年的增長迅速。報告認為，從國際經驗和本地個案顯示，因為交易不需有購買物品或任何理由可以轉帳，因此易被濫用，不過平均交易只有378元。儲值支付工具的跨境匯款佔總交易金額的2.6%，平均每宗匯款金額較低只有1157元，因為匯款服務主要由家傭使用，目前有3個SVF牌照持有人提供服務。由於匯款是即時的跨境支付，因此帶有較高風險。另外有0.4%交易金額是現金提款用途，其中40%是使用本港預付卡，在海外提款機，或便利店等提款點提款。因為預付卡可在香港增值，然後在洗錢風險較高地區提款，因此這類服務會較高風險。

海外提款風險較高

金管局指出，免開戶審查的儲值支付工具禁止現金提款、匯款，和限制儲值上限，因此限制了以上風險，而高風險的服務，金管局認為SVF持牌人應有合適的控制措施。局方亦會加強與業界和其他地區的合作、加強監管框架、支持監管科技發展等。

方保僑：實名制有助追蹤資金去向

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑認為，除了P2P支付在近年才出現，其實匯款的洗錢風險一直存在，因此金管局有意確立電子錢包實名制，追蹤資金去向，讓監管機構更安心。早前有消息指出，非實名帳戶的儲蓄上限或由3000元降至1000元，他認為在減低風險同時，需平衡客戶便利。