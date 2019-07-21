金管局：儲值支付洗錢風險達中度 近3年1200宗可疑交易 業界分析或推實名制

【明報專訊】金管局前日向儲值支付工具（SVF）業界發出今年的《洗錢及恐怖分子資金籌集風險評估報告》，綜合業務運作資料、監管機構研究，局方認為本港儲值支付工具在洗錢及恐怖分子資金籌集方面繼續面對中等風險，由2016年至2018年底共錄1200宗可疑交易。報告指儲值支付工具主要功能是風險較低，不過在個人對個人（P2P）轉帳、跨境轉帳和海外現金提款方面，會面對較高的非法資金流動風險。
明報記者 歐陽偉昉
首批儲值支付工具（SVF）牌照在2016年發出，本港目前共發出15個儲值支付工具牌照，另有3家銀行營運儲值支付工具。去年儲值支付工具總交易額為1920億元，單計下半年交易量比去年同期增長44%。以交易劃分，有62.4%交易金額用作支付購物和服務，其中八達通卡佔逾一半，帳戶儲值額和交易額均較低。另外，有23.6%的交易金額是轉帳回自己的銀行帳戶，通常是用商戶和客戶將資金從電子錢包，轉至自己戶口，金管局認為，以上共約86%交易金額洗錢風險較低。
86%交易金額洗錢風險較低
至於另外14%交易金額，金管局則認為相關服務，被濫用作洗錢的風險較高。P2P佔去年交易金額10.7%，過去兩年的增長迅速。報告認為，從國際經驗和本地個案顯示，因為交易不需有購買物品或任何理由可以轉帳，因此易被濫用，不過平均交易只有378元。儲值支付工具的跨境匯款佔總交易金額的2.6%，平均每宗匯款金額較低只有1157元，因為匯款服務主要由家傭使用，目前有3個SVF牌照持有人提供服務。由於匯款是即時的跨境支付，因此帶有較高風險。另外有0.4%交易金額是現金提款用途，其中40%是使用本港預付卡，在海外提款機，或便利店等提款點提款。因為預付卡可在香港增值，然後在洗錢風險較高地區提款，因此這類服務會較高風險。
海外提款風險較高
金管局指出，免開戶審查的儲值支付工具禁止現金提款、匯款，和限制儲值上限，因此限制了以上風險，而高風險的服務，金管局認為SVF持牌人應有合適的控制措施。局方亦會加強與業界和其他地區的合作、加強監管框架、支持監管科技發展等。
方保僑：實名制有助追蹤資金去向
香港資訊科技商會榮譽會長方保僑認為，除了P2P支付在近年才出現，其實匯款的洗錢風險一直存在，因此金管局有意確立電子錢包實名制，追蹤資金去向，讓監管機構更安心。早前有消息指出，非實名帳戶的儲蓄上限或由3000元降至1000元，他認為在減低風險同時，需平衡客戶便利。