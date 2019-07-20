白石角臨海壓軸新盤 朗濤主打大2房 寬敞生活空間招徠

明報記者 林尚民

攝影 劉焌陶

預計在2020年7月落成、樓花期約一年的朗濤，由10座大樓組成，包括8座高座（部分再細分成A、B翼），另設兩座低座，共提供723個單位，當中以主打2房戶，共有221伙，佔樓盤單位總數超過三成，實用面積由542至781方呎不等，較市場上不少2房單位面積大。

最大2房781呎 較市面同類大

發展商近日開放一個7A座7樓D室2房示範單位，實用面積781方呎，是屋苑最大的2房戶型，單位將會連裝修家俬出售。整個單位以木色與灰色作主調，洋溢着大自然的和諧氣氛，進入單位所見的玄關位置，設計師特別設計一面幾何形狀的全身鏡，方便戶主出門前整理儀容，旁邊有一個可放置鎖匙等雜物的器皿，設計貼心。大廳一邊擺放大型灰色梳化，另一邊除了有小圓餐桌之外，亦有灰色長椅及兩張木椅，背後放置木質飾櫃。主人大牀亦設有原木靠背，細房則用上橄欖綠色及原木家具，讓單位每一個角落都滲透出大自然氣息。

四成單位享海景

項目另一個主打的戶型是3房單位，共設有169伙，佔樓盤整體約23%，實用面積由1010至1379方呎。發展商開放的交樓標準單位，屬實用面積1233方呎的7A座7樓B室，甫進入單位，大廳約330方呎，戶主廣邀親友在家中聚會完全無問題，而接近4米長的落地玻璃趟門，外連58方呎露台，讓戶主融入大自然之中。主人睡房設衣帽間，可供擺放大量衣物手袋，套廁採雙面盆設計，同時設有企缸及浴缸，具五星級酒店格局，另外兩間細房面積同樣寬敞，分別約100方呎。廚房設有灰色石紋廚櫃，把一系列名牌家電及儲物空間隱藏起來。

另外，項目設有179個1房單位，實用面積介乎357至452方呎，較市場上的1房單位更為寬敞。發展商開放了一個1房示範單位，為實用面積392方呎的7B座7樓A室，單位採套房間隔，大廳寬敞，開放式廚房設吧枱，分隔廚房與客廳。此外，朗濤提供62個實用面積1648至2083方呎的4房單位、92個特色戶，包括連花園或連天台特色戶，以及低座複式單位，實用面積375至3098方呎。

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