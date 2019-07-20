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2019年7月20日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
新地置地石湖圍項目申建逾萬伙 「縮則」下單位數目大增36倍 超第一城
可居住3萬人 新地冀改劃增短期供應
啟德4A區1號住宅地收4標書 區內新低
朗濤首日收230票 超額認購
CCL再跌0.43% 連跌兩周
港產獨角獸Tink Labs傳瀕臨倒閉 發言人：現正重組 研撤出部分市場
創業潮下港現多隻獨角獸
國泰完成收購香港快運
新創建52億奪湖南公路經營權
承興主席抵押全數股份 停牌待解畫
AlipayHK獲批准全國通用
長汽盈警 料中期純利跌59%
中美貿易代表通電 港股漲303點 港股成交疲弱 高盛唱淡港交所
盈警逆市跌 大摩籲沽港鐵
停牌27月 酷派復牌插47％
銀公料港經濟增長將低於2％
5G「黃金頻譜」 10月中拍賣
百威澳洲廠881億售朝日
衞訊18萬續租怡和街舖
儲局第三號人物籲大減息 市場料減半厘機率急增
微軟上季利潤增49％勝預期
波音為737 MAX撥備382億
北海道偶遇李嘉誠 內地舞團獲200萬贊助
建制派大遊行 上市公司組織員工參加
陸振球：量寬加「慢球化」 全球亂局之源
周末睇樓好去處
白石角臨海壓軸新盤 朗濤主打大2房 寬敞生活空間招徠
名師設計親子單車 供住戶使用
新地恒地兩盤 區內未來新供應
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【明報專訊】（請看附圖）
[陸振球 樓市解碼]
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新地置地石湖圍項目申建逾萬伙 「縮則」下單位數目大增36倍 超第一城
可居住3萬人 新地冀改劃增短期供應
啟德4A區1號住宅地收4標書 區內新低
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